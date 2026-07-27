Džejla i Jakov zajedno na moru! Isplivala fotka, ne skidaju osmehe (FOTO)

Otkako se pročulo da su u emotivnoj vezi, Džejla Ramović i Jakov Jozinović i dalje ćute o prirodi svog odnosa, a sada je otkriveno da su zajedno na letovanju, budući da ih je raskrinkala jedna korisnica društvenih mreža.

Džejla Ramović i Jakov Jozinović bili su u opuštenim izdanjima, osmeh nisu skrivali sa lica, a čini se da im je trenutno sve potaman.

"Jedan dan dve legende", stajalo je u nazivu video snimka, a u opisu je stajalo: "Isti dan, isto vreme."

Podsetimo, gostujući nedavno u emisiji "Amidži šou", Džejla je komentarisala "fenomen" zvani Jakov Jozinović i otkrila da ne da na njega.

- Jakov ima jednostavno tu harizmu i to što se ljudima sviđa. Ja se sa svima svađam, ko mi krene na njega da mi priča loše ja se odmah svađam - rekla je tada Džejla Ramović, ističući da on donosi "nešto potpuno novo" i da publika danas želi veću bliskost sa pevačima.

Zanimljivo je da je Džejla Ramović pre Jakova Jozinovića bila u vezi, kako su mediji navodili, sa pevačem benda "Džoker aut", Bojanom Cvijetićaninom.

- Hajde to da ostavimo da neki drugi put. Oni su malo pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on dečko i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u senku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno samo zaboravili - rekla je pevačica za Klix.ba. nedavno.

Autor: D. T.