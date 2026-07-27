Anja Mit blista kao nikada pre: Objavila porodičnu fotku sa mužem i sinom, komentarima niakd kraja

Srpska glumica Anja Mit sa mužem i sinom uživa u svakom zajedničkom trenutku, a najnoviji je podelila sa pratiocima na mrežama koji nisu štedeli komplimente na njihov račun.

Naime, Anja Mit majka je osmomesečnog Filipa, koga je dobila sa svojim partnerom Vladimirom Petrovićem, a fotografija koju je podelila prikazuje trenutke sa porodičnog ručka, na kome svi izgledaju nasmejano i zadovoljno.

Ono što su pratioci prvo primetili je da mali Filip ima tamnu kosu, te mnogi veruju da je očeva slika i prilika.

Podsećanja radi, Vladimir iz prethodnog braka ima dve ćerke, koje sa bratom imaju divan odnos.

Samostalni

Anja i Vladimir ovih dana uživaju u slobodnom vremenu sa sinom, a glumica je svojevremeno isticala da nemaju pomoć u odgajanju deteta.

- Mnogo se promenilo sve. Opet kažem, te neke emocije, naravno, nabolje. To su emocije za koje nisam ni znala da postoje. Slušala sam drugarice koje imaju decu, ali zapravo ta bezuslovna i bezgranična ljubav, i taj osećaj da možeš sve, to tek tada shvatiš. Čak i kada ti se čini da ne možeš, već u trudnoći naučiš da možeš. Od pregleda do pregleda, pa do samog porođaja, tog čina, vidiš da zapravo možeš sve.

- Moja odluka, ali i Vladimirova, bila je da pokušamo sve da radimo sami. I radimo sve sami.

Na pitanje da li uspevaju, bez razmišljanja kaže:

- Da, uspevamo. I to je zapravo neki moj mir. Od početka su me sestre i drugarice savetovale: neka bude mama tu, neka bude neka žena tu, ko god, ako nećeš mamu. Ja sve poštujem, svačiju odluku. Nekome će to prijati, ali meni ne. Ja imam, slobodno ću reći, jednu ludačku energiju. Znači, ja ne moram ni da spavam ni da jedem, ali sve ću da namirim i zapravo uživam u tome. Sada, kada je već malo veći, pričuva ga baka i drago mi je zbog toga. Ali taj početak smo bili nas troje sami i super smo se snašli.

Autor: D .T.