PORODILA SE DEA ĐURĐEVIĆ! Voditeljka na svet donela devojčicu: Stigla je Iris!

Voditeljka TV Pink danas se porodila i na svet donela svoje prvo dete. Ona i njen suprug sa nestrpljenjem su čekali da se ostvare u najbitnijoj ulozi u životu.

Dea Đurđević i njen suprug Lazar danas su postali roditelji devojčice, a voditeljka TV Pink kao i beba osećaju se odlično.

Stigla Iris, sad sam izašla iz sale, super je sve - rekla je Dea za Pink.rs

Ona je poslednjih dana obavljala finalne pripreme za dolazak prinove, te nema sumnje da je sve spremno u njihovom domu da se u njega useli naslednica.

Ko je muž Dee Đurđević?

Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je stupila u brak. Ona je otpočela ljubav pre nekog vremena, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina. Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila i jedva su čekali da postanu roditelji.

Autor: R.L.