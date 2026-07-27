AKTUELNO

Domaći

Izdaje apartmane u Grčkoj, a na planini sadi paradajz! Indira Radić uzgaja povrće na svom imanju, pokazala delić njenog raja (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Poznata pevačica odlučila je da se potpuno vrati prirodi, te je tako ovog jula ubrala plodove svog rada.

Indira Radić je svoje parča raja pronašla na Kosmaju, gde je izgradila luksuznu nekretninu, ali nije samo luksuz ono što ona ima u svom domu.

Foto: Instagram.com

Iako je sa jedne strane raskoš i sjaj, bazen, uređeno dvorište, pokošena trava, sa druge strane je njena bašta.

Indira je Instagram pratiocima pokazala da uzgaja mnogo povrća u svom vrtu: paprike, paradajz, čeri paradajz, krastavce, a tu su i jagode.

Ona je usnimila kako bere svoje proizvode uz opasku da je to njena "čarobna bašta". Nema sumnje da joj je upravo priroda pomogla da u potpunosti uspostavi mir i živi život punim plućima.

Autor: R.L.

#Indira Radić

POVEZANE VESTI

Domaći

SNEŽNA PAHULJICA: Indira Radić U BELOM OD GLAVE DO PETE! Uživa na skijanju (FOTO)

Domaći

Indira Radić renovira vilu! Dvorište vrvi od majstora, sade se palme: Pevačica ima kuću na Kosmaju, pet apartmana u Grčkoj... (FOTO)

Domaći

PRVI BRENIN SNIMAK NAKON OPERACIJE NOGE: Pevačica usnimljena kako u trenerci radi vežbe na podu u svom porodičnom domu, a evo ko je uz nju sve vreme (

Domaći

KAMEN, DRVO, NETAKNUTA PRIRODA, ŠUMA I IZVORSKA VODA! Naša pevačica pokazala svoje parče raja na planini: Ovo je moj najveći luksuz! (FOTO)

Domaći

Možete li prepoznati o kome je reč?! Mlada pevačica žari i pali gde god da se pojavi, a sad pokazala svoje lice bez trunke šminke, evo o kome je reč (

Domaći

Naša poznata pevačica pazarila apartmane u Grčkoj: Uložila ogroman novac u biznis, a i sebi obezbedila parče raja (FOTO)