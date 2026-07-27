Izdaje apartmane u Grčkoj, a na planini sadi paradajz! Indira Radić uzgaja povrće na svom imanju, pokazala delić njenog raja (FOTO)

Poznata pevačica odlučila je da se potpuno vrati prirodi, te je tako ovog jula ubrala plodove svog rada.

Indira Radić je svoje parča raja pronašla na Kosmaju, gde je izgradila luksuznu nekretninu, ali nije samo luksuz ono što ona ima u svom domu.

Iako je sa jedne strane raskoš i sjaj, bazen, uređeno dvorište, pokošena trava, sa druge strane je njena bašta.

Indira je Instagram pratiocima pokazala da uzgaja mnogo povrća u svom vrtu: paprike, paradajz, čeri paradajz, krastavce, a tu su i jagode.

Ona je usnimila kako bere svoje proizvode uz opasku da je to njena "čarobna bašta". Nema sumnje da joj je upravo priroda pomogla da u potpunosti uspostavi mir i živi život punim plućima.

Autor: R.L.