Došla meni moja... Slobina majka i Jelena u prisnom zagrljaju, Draginja nikad emotivnija, hvali snajku na sva usta! (FOTO)

Radanović je ovaj emotivan trenutak zabeležio, a Jelena je sve odmah podelila na svom Instagram profilu.

Majka Slobe Radanovića Draginja Radanović danas slavi rođednan, a osim sina, na njenu adresu u Zrenjeninu uputili su se i snajka Jelena, kao i deca.

Jelena je obradovala svoju svekrvu poklonima, a onda ju je Draginja prigrlila i počela emotivan govor, što je Sloba sve usnimio.

- Došla meni moja snaša. I došao mi sin, sin mora, ali snajka ne mora, ali me poštuje, donela mi je šta mi treba, da me dotera, da joj budem lepa, samo kaže moram da se ofarbam, ja joj kažem snašo, idi biraj boju - poručila je oduševljeno Draginja.

Podsetimo, Jelena i Sloba su već godinama zajedno, a imaju i trogodišnjeg sina Damjana. Jelena iz prvog braka ima još dva sina, koje je Sloba u potupnosti prihvatio i odgajaju ih zajedno u njihovoj vili u Višnjičkoj Banji.

Autor: R.L.