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MOJ PONOS! Kasper se obratio Mini Kostić emotivnim rečima, potvrdio da je život pokušao da je slomi

Izvor: Pink.rs, Foto: google maps/printscreen/TV Pink Printscreen ||

Pevačica je neko vreme provela pod budnim okom lekara, a sada se oseća mnogo bolje.

Nakon veoma teškog i turbulentnog perioda, Mina Kostić konačno je "stala na noge" i oporavila se od problema koje je imala, i zbog kojih je završila na klinici Dr Laza Lazarević.

Foto: Instagram.com

Njen emotivni partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, sada joj se obratio putem Instagrama veoma dirljivim rečima i porukom koja će joj vratiti nadu i snagu.

- Život je moju Minu pokušao da ubedi kako se odustaje. Ona je životu pokazala kako izgleda žena koja nikad ne odustaje. Moj ponos - poručio je Kasper.

Foto: Instagram.com/casper4casper

Podsetimo, njih dvoje su vezu otpočeli virtuelno, putem društvenih mreža, jer je on boravio preko okeana. Kada je došao u našu državu zvanično su uplovili u ljubavnu priču, a pred kamerama emisije "Amidži šou" Kasper je i zaprosio Minu.

Autor: R.L.

#Kasper

#Mane Ćuruvija Kasper

#Mina Kostić

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