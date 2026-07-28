OD ESTRADNE SCENE DO SEOSKOG IDILČNOG ŽIVOTA! Slavica Ćukteraš uzgaja živinu, a evo zbog koga je počela da se bavi time

Slavica Ćukteraš poslednjih godina sve češće ističe da mir i spokoj pronalazi daleko od gradske vreve, a sada je otišla i korak dalje.

Popularna pevačica odlučila je da se oproba u uzgoju živine, pa danas u svom dvorištu ponosno čuva dvadesetak kokošaka koje su, kako kaže, postale njen novi hobi i velika ljubav.

Pevačica je svoje pratioce na Instagramu iznenadila snimcima i fotografijama na kojima se vidi kako obilazi svoje pernate mezimice, hrani ih i sa osmehom pokazuje kako uživa. Mnogi su ostali zatečeni ovim prizorima jer su navikli da Slavicu gledaju na velikim binama i u glamuroznim izdanjima, a sada se pokazala u potpuno drugacijem svetlu u prirodi, okružena životinjama i zelenilom.

Tim povodom kontaktirali smo pevačicu, koja nam je kroz smeh priznala da joj život na selu sve više prija i da je upravo zbog toga odlučila da zapocne ovu neobičnu avanturu.

-U selu sam nabavila živinu. To smo mi žene 40 plus - rekla je Slavica kroz osmeh na početku razgovora.

Potom je detaljno objasnila kako je sve počelo i otkrila da iza cele priče stoji njena dugogodišnja prijateljica.

- Imam velike i male koke. Neke su stare tek dva meseca. Prijateljica Ljiljana i ja same smo ih izlegle u inkubatoru. Sve je počelo iz radoznalosti i želje da probamo nešto novo. To nije nikakva proizvodnja niti posao, već isključivo za naše potrebe. Baš je lepo kada ih gledamo kako slobodno šetaju po dvorištu. Daju nam domaća jaja, a koliko će nas sve ovo držati, videćemo. Za sada baš uživamo-iskrena je pevačica.

Kako kaže, njene kokoške imaju idealne uslove za život.

-Koke su na ispustu i slobodno se kreću po celom dvorištu. Lepo je vreme pa uživaju napolju. Hrane se kvalitetno i potpuno prirodno- objašnjava Slavica.

Ideju za ovaj neobičan hobi dobila je upravo zahvaljujući prijateljici, koja se uzgojem živine bavi godinama.

-Moja drugarica već dugo ima koke i svaki put kada bih otišla kod nje, gledala sam ih i baš mi je bilo lepo. Posmatrala sam ih kako šetaju po dvorištu i rekla sebi: "Zašto i ja ne bih probala?" Tako je sve krenulo. Danas ih imam oko dvadesetak i svakim danom naucim nešto novo.

Medutim, pevačica ističe da uzgoj živine nije nimalo lak, kako mnogi možda misle.

-Moraš stalno da vodiš računa da li je neka bolesna, da li joj nešto fali, da li imaju dovoljno hrane i vode. Potrebna je svakodnevna briga i pažnja. Nije to baš tako jednostavno kako izgleda. To je ozbiljna obaveza, ali meni ne predstavlja problem jer sve radim sa zadovoljstvom- kaže ona.

Uživa u ljubavi prema živini

Iako bi mnogi pomislili da u domaćim jajima vidi priliku za dodatnu zaradu, Slavica to odlučno demantuje.

-To nije moj biznis, to je ljubav. Jaja koja dobijamo koristimo isključivo za lične potrebe. To su prava domaća jaja jer se koke zdravo hrane i slobodno žive. Meni je sve ovo zanimljivo i ispunjava me. Ne razmišljam o zaradi, već o tome da uživam u prirodi i zdravom načinu života.

Oni koji dobro poznaju pevačicu kažu da ih ovakav potez nije iznenadio. Slavica je i ranije isticala da joj boravak u prirodi pomaže da napuni baterije, pronađe unutrašnji mir i pobegne od stresa koji donosi estradni život. Upravo zbog toga svaki slobodan trenutak koristi da bude van grada, gde je okružena zelenilom, životinjama i ljudima koje voli.

Autor: N.B.