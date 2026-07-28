Sahrana Olivere Katarine: Sin jugoslovenske dive slomljen od tuge stoji kraj majčinog kovčega

Olivera Katarina, legendarna glumica i pevačica, biće sahranjena danas, 28. jula na Novom groblju u Beogradu.

Porodica, prijatelji i kolege okupili su se na Novom groblju kako bi muzičku i glumačku divu ispratili na večni počinak.

Među prvima je na groblje stigao njen sin Mane Šakić, koji je slomljen od bola nosio veliku suzu od cveća.

Olivera Katarina je, podsetimo, preminula 21. jula u 87. godini. Jedna od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka preminula je u Beogradu, a iza sebe je ostavila neizbrisiv trag i impozantnu karijeru.

Biografija i karijera

Olivera Katarina, kako joj je bilo umetničko ime, rođena je kao Petrović 5. marta 1940. godine u Beogradu. Tokom karijere bila je poznata i kao Olivera Vučo i Olivera Šakić.

Nakon gimnazije upisuje Pravni fakultet po nagovoru oca, ali je ubrzo shvatila da to nije njen poziv i napušta fakultet. Odlučuje da ode u Pariz, tamo je ostala godinu dana, a po povratku u Beograd upisuje pozorišnu akademiju. Primljena je u klasu profesorke Ognjenke Milićević zajedno sa Petrom Kraljem, Stanislavom Pešić, Milenom Dravić, Brankom Zorić... 1962. godine dobija stalni angažman u Narodnom pozorištu u predstavi "Koštana“.

Olivera Katarina je upoređivana s najvećim svetskim zvezdama svoga doba, a članak u Njujork Tajmsu je glasio "Rođena je nova Ana Manjani", dok su u francuskoj govorili da nema na čemu da zavidi Brižit Bardo. Čuveni kompozitor Šarl Dimon, koji je pisao čuvene šansone za Edit Pijaf ponudio je Oliveri da snimi njegove kompozicije, uz njegovu pratnju na klaviru otpevala je pesmu koju joj je posvetio, nosila je naziv "Jedan dan posle kraja sveta".

Kao interpretator izvornih narodnih pesama i romskih romansi održala je više od stotinu koncerata širom sveta, snimila je singl i LP ploče sa srpskom, romskom, grčkom, indonežanskom i afroamerikanskom muzikom.

U čuvenoj francuskoj „Olimpiji“ održala je 72 uzastopna koncerta kojima su prisustvovale sve vodeće francuske zvezde filma i muzike toga vremena.

Debitovala je na filmu "Dobra kob" iz 1964. godine. Igrala je u desetak domaćih i dvadesetak inostranih filmova. Za film "Goja" nagrađena je na filmskim festivalima u Moskvi i Veneciji, a njena najpoznatija uloga je u filmu "Skupljači perja" (1967) Aleksandra Saše Petrovića, koji je nagrađen na filmskom festivalu u Kanu. Ovaj festival je zatvorila koncertom, gde su pored nje pevale i Nana Muskuri i Dajan Vorvik.

Glumila je u filmovima Puriše Đorđevića, Miće Popovića, Soje Jovanović, Đorđa Kadijevića... Kod inostranih režisera igrala je u filmovima Đanfranka Parolinija, Alberta Latuade, Majkla Armstronga, Konrada Vulfa...

Olivera Katarina je ostala zapamćena i kao "jedina žena pred kojom je klečao Salvador Dali“ nakon njenog koncerta u Parizu, budući da je bio oduševljen njenom lepotom i glasom.

Autor: N.B.