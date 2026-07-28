'ONA JE BILA FENOMEN, SIMBOL JEDNE ERE' Komemoracija Oliveri Katarini održana u Skupštini grada Beograda (FOTO)

Komemoracija povodom smrti umetnice Olivere Katarine (1940-2026) održana je danas u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda u prisustvu članova porodice, prijatelja, kolega i poštovalaca, a ministar kulture Nikola Selaković ocenio je da je njen odlazak simbolično označio kraj jedne velike epohe srpske kulture.

Selaković je rekao da je Olivera Katarina bila "jedna od poslednjih istinskih veličina srpske, jugoslovenske, evropske i svetske umetnosti", istakavši da njen umetnički opus ostaje trajna vrednost nacionalne kulture.

"Olivera Katarina nije bila samo glumica i pevačica, ona je bila fenomen, simbol jedne ere, žena koja je svojim talentom i lepotom odavno prevazišla granice Balkana, pokorivši svojim darom svetske metropole poput Pariza i Njujorka. Ostaje upamćena kao najoriginalnija glumačka i muzička diva našeg podneblja, čija je biografija podjednako fascinantna kao i uloge koje je tumačila", ocenio je Selaković.

Ministar je podsetio da je umetnica svetsku slavu stekla ulogom Lenče u filmu "Skupljači perja" Aleksandra Petrovića iz 1967. godine, kao i da je za ulogu u filmu "Goja" nagrađena na festivalima u Moskvi i Veneciji.

Govoreći o njenoj muzičkoj karijeri, Selaković je istakao da je italijanska televizija RAI proglasila Oliveru Katarinu za najlepšti glas Mediterana, kao i da je u pariskoj Olimpiji održala 72 uzastopna koncerta pred najznačajnijim svetskim umetnicima.

Podsetio je i da je umetnica tokom karijere objavila knjigu poezije "Beli badnjaci", kao i autobiografiju "Aristokratsko stopalo", u kojoj je pisala o svom životu, uspesima i teškim periodima kroz koje je prolazila.

Selaković je ocenio da Oliveri Katarini sredina nije oprostila izuzetan talenat i međunarodni uspeh, podsetivši da je nakon odlaska na Kanski festival povodom filma "Vojnik" dobila otkaz u Narodnom pozorištu, nakon čega su njenu karijeru obeležili i veliki uspesi i osporavanja.

"Dodeljivanjem nacionalnog priznanja 2013. godine država je makar delimično ispravila višedecenijsku nepravdu i ukazala dužno poštovanje vanrednom talentu i umetničkom opusu kakav je izuzetno redak", rekao je Selaković.

Komemoraciji je prisustvovao i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Opelo za Oliveru Katarinu biće služeno danas u 12 časova u Crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu, dok će sahrana početi u 12.30 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Olivera Katarina, rođena kao Olivera Petrović 1940. godine u Beogradu, bila je jedna od najznačajnijih glumica i pevačica nekadašnje Jugoslavije.

Najveću međunarodnu slavu stekla je ulogom u filmu "Skupljači perja", a tokom višedecenijske karijere ostvarila je brojne uloge u domaćim i stranim filmovima i održala koncerte širom sveta.

Dobitnica je "Zlatnog pečata" Jugoslovenske kinoteke i Nušićeve nagrade za životno delo.

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Autor: Marija Radić