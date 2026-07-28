Oba muža joj sahranjena u Aleji, a evo pored koga će počivati Olivera Katarina: Glumica za večnu kuću želela samo jedno

Olivera Katarina, jedna od najvećih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, biće danas ispraćena na večni počinak na Novom groblju u Beogradu.
Čuvena glumica i pevačica preminula je 21. jula 2026. godine, a biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana. Od nje će se oprostiti članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci njenog rada. Porodica je ranije potvrdila vreme i mesto sahrane.
Olivera Katarina biće sahranjena pored istaknutog kompozitora narodne muzike Andrije Bajića i legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića.
Tako će velika umetnica počivati uz dvojicu ljudi koji su, svako u svojoj oblasti, ostavili neizbrisiv trag u domaćoj kulturi i sportu.
Poslednja želja Olivere Katarine
Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera Katarina za sebe nije želela pompezan ispraćaj.
U razgovoru za NIN otkrila je da veruje da će njen sin Mane pronaći mirno mesto na kojem će moći da je posećuje.
– Moj će sin već naći neko mirno mesto gde će me posećivati – rekla je Olivera.
Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, odgovorila je kratko i nedvosmisleno:
– Bez govora, molim.
Usledilo je pitanje kojoj bi se rečenici, ipak, nadala u tom oproštajnom govoru. Njen odgovor bio je podjednako snažan i tajanstven:
– Onoj neizgovorenoj – zaključila je Olivera Katarina.
Čuvena umetnica iza sebe ima dva braka, sa književnikom i rediteljem Vukom Vučom i sa Miladinom Šakićem. Iako su oba njena bivša muža sahranjena u Aleji, Olivera će počivati u odvojenoj grobnici.
Autor: N.B.