JUGOSLOVENSKA DIVA ISPRAĆENA NA VEČNI POČINAK: Olivera Katarina sahranjena u Aleji zaslužnih građana, njen sin SLOMLJEN OD TUGE

Jugoslovenska glumačka i pevačka diva Olivera Katarina danas je sahranjena na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana, gde počivaju najveća imena srpske istorije, kulture i umetnosti.

Porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci okupili su se kako bi joj odali poslednju počast i ispratili je na večni počinak. Emotivna atmosfera obeležila je poslednji ispraćaj umetnice koja je svojim talentom i harizmom ostavila neizbrisiv trag na domaćoj i svetskoj kulturnoj sceni.

Pre sahrane održana je komemoracija, na kojoj su se od Olivere Katarine oprostili članovi porodice, prijatelji i saradnici, podsećajući na njen bogat umetnički opus i život posvećen glumi, muzici i filmu.

Olivera Katarina ostala je upamćena po brojnim nezaboravnim ulogama i pesmama, a posebnu slavu stekla je filmom "Skupljači perja", koji joj je doneo međunarodno priznanje. Njena interpretacija pesme "Đelem, đelem" i danas se smatra jednom od najupečatljivijih u istoriji domaće kinematografije.

Sahranom u Aleji zaslužnih građana još jednom je potvrđen značaj koji je Olivera Katarina imala za srpsku i jugoslovensku kulturu, a njeno ime i delo nastaviće da žive kroz generacije koje dolaze.

Autor: N.B.