Tražila je samo jedno, ali je nisu ispoštvali: Poslednja želja Olivere Katarine nije ispunjena

Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina ispraćena je danas, 28. jula, na večni počinak na Novom groblju u Beogradu, nakon što je preminula u 87. godini života.

Iako je velika Olivera Katarina za života imala veoma jasne zahteve o tome kako želi da izgleda njen ispraćaj, njene poslednje želje ipak nisu u potpunosti ispoštovane, te je sahranjena uz državne počasti, komemoraciju i suze brojnih javnih ličnosti.

Velikoj umetnici poslednju počast odali su brojni prijatelji, kolege i poštovaoci njenog lika i dela, a sahranjena je u Aleji zaslužnih građana. Među prvima je na Novo groblje stigao njen sin Mane Šakić, koji, potpuno slomljen od bola, nije uspevao da sakrije neizmernu tugu dok je majku pratio na večni počinak.

Pored porodice, na sahrani su prisustvovali i ministar kulture Nikola Selaković, glumice Snežana Savić, Sonja Kolačarić i Ivana Žigon, kompozitor Aleksandar Kobac, Moka Slavnić, Rastko Janković i mnogi drugi ugledni predstavnici kulturnog i javnog života.

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Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da sahrana legendarne glumice nije izgledala onako kako je ona to za života priželjkivala.

Olivera je često isticala da ne želi raskošan ispraćaj, već miran i dostojanstven oproštaj daleko od pompe, ali ta želja danas nije uslišena.

"Moj će sin već naći neko mirno mesto gde će me posećivati", izjavila je Olivera svojevremeno, svesna prolaznosti života.

"Bez govora, molim"

Još jedna stvar koju je izričito tražila bila je vezana za oproštajne govore na sahrani. Na pitanje da li bi volela da joj neko održi govor na večnom ispraćaju, umetnica je svojevremeno dala kratak, ali i te kako jasan odgovor: "Bez govora, molim."

Ipak, upitana kojoj bi se rečenici, uprkos takvoj zabrani, potajno nadala u tom trenutku, Olivera Katarina je u jednom od poslednjih intervjua za nedeljnik "NIN" dala odgovor koji i danas mnoge ostavlja bez teksta i duboko dira u srce. "Onoj neizgovorenoj", zaključila je tada neponovljiva diva.

Govor održan po protokolu

Prema protokolu govor je održao Živorad Žika Ajdačić, sekretar Kulturno prosvetne zajednice Srbije.

"Majka koja je iza sebe ostavila dela. Pravi patriota, rodoljub, koja je pokazala prave vrednosti i koja nikada neće biti zaboravljena", rekao je on nakon čega mu se njen sin zahvalio.

Autor: N.B.