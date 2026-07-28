Milica Milša se ne miri sa ogromnim gubitkom ni posle devet godina, podelila potresnu objavu: U našim si srcima zauvek (FOTO)

Glumica Milica Milša u srećnom je braku sa Žarkom Jokanovićem, a koliko je bila u dobrim odnosima sa njegovom porodicom govori činjenica da se i dan-danas teško nosi sa gubitkom njegove majke.

Milica je na dan godišnjice svekrvi posvetila dirljivu objavu koja je mnogima naterala suze na oči.

- Mila moja Slobice, devet godina nisi sa nama a tako si tu, u svemu, u našim razgovorima, sećanjima.. U našim srcima zauvek. Hvala ti što si bila najbolja svekrva, što si samo ljubav i dobrotu širila. Volim te... Nedostaje mi tvoj blagi pogled i osmeh - napisala je Milica uz svekrvinu fotografiju.

"Antonije ima jednog jedinog oca, a to je Žarko"

Sin Milice Milše imao je u glumici i oca i majku, dok u njihov život nije zakoračio Žarko Jokanović, koji je, kako Milica kaže, njenom sinu jedini otac.

- Antonije ima jednog jedinog oca, a to je Žarko. Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju, nema tu ničega. Jednostavno, tri godine sam se zabavljala sa jednim momkom, trebalo je da se venčamo, nisam želela da se udam, sama sam tako odlučila, videla sam da to neće da štima. Posle 29 godina nema tu šta da se priča - govorila je ona i otkrila još detalja o svom jedincu.

- Imate majke koje “ne daju” svoju decu, a treba umeti pustiti dete da izleti iz gnezda. Ne kažem da nam je bilo lako, ali naš Antonije je sa 19 godina počeo da živi sam - rekla je u intervjuu Milica Milša.

Autor: M.K.