Ona je borac, prošla je mnogo gore... Prva izjava Deinog muža za Pink.rs nakon što su postali roditelji: Lazar otkrio detalje porođaja, evo i šta joj je prvo rekao nakon što je na svet donela Iris (FOTO+VIDEO)

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević danas se porodila i na svet donela svoje prvo dete, naslednicu Iris. Ona i njen suprug sa nestrpljenjem su čekali da se ostvare u najbitnijoj ulozi u životu.

Ponosni tata Lazar organizovao je večeras slavlje povodom rođenja ćerke Iris, a tom prilikom dao je i prvu izjavu za Pink.rs nakon što su voditeljka i on postali roditelji.

- Prvi utisci su fantastični, nikad srećniji na svetu... Bilo je malo suza radosnica, najbitnije je da su Dea i beba dobro. Dea je jedan borac koja je prošla mnogo gore od ovoga, ovo sve je fantastično za nju - rekao je ponosni tata i dodao:

- Malo sam je držao, na 5, 10 minuta i morali su da je odvedu, ali fantastičan osećaj. Rekao sam Dei kad sam je video posle porođaja da je volim najviše na svetu -

- Ime Iris je odabrala Dea, ja sam potvrio i to je to... Ja sam se više uplašio nego Dea, ona je sve to lagano podnela, ma kraljica.

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Autor: M.K.