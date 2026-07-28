Voditeljka TV Pink Dea Đurđević danas se porodila i na svet donela svoje prvo dete, naslednicu Iris. Ona i njen suprug sa nestrpljenjem su čekali da se ostvare u najbitnijoj ulozi u životu.
Ponosni tata Lazar organizovao je večeras slavlje povodom rođenja ćerke Iris, a tom prilikom dao je i prvu izjavu za Pink.rs nakon što su voditeljka i on postali roditelji.
- Prvi utisci su fantastični, nikad srećniji na svetu... Bilo je malo suza radosnica, najbitnije je da su Dea i beba dobro. Dea je jedan borac koja je prošla mnogo gore od ovoga, ovo sve je fantastično za nju - rekao je ponosni tata i dodao:
- Malo sam je držao, na 5, 10 minuta i morali su da je odvedu, ali fantastičan osećaj. Rekao sam Dei kad sam je video posle porođaja da je volim najviše na svetu -
- Ime Iris je odabrala Dea, ja sam potvrio i to je to... Ja sam se više uplašio nego Dea, ona je sve to lagano podnela, ma kraljica.
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Autor: M.K.