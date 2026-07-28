PRVA DEINA IZJAVA NAKON POROĐAJA! Za Pink.rs otkrila kako se oseća nakon što je rodila Iris, njena majka sve vreme na ivici suza: Ušla je nasmejana u salu i tako izašla (FOTO+VIDEO)

Novopečena mama obratila se novinarima telefonski direktno iz porodilišta.

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević danas se porodila i na svet donela svoje prvo dete, naslednicu Iris. Ona i njen suprug sa nestrpljenjem su čekali da se ostvare u najbitnijoj ulozi u životu, a ponosni tata Lazar večeras je priredio slavlje povodom rođenja ćerke. Tu je i Deina majka Nensi Dodevski koja je otkrila prve utiske, a onda se i novopečena mama obratila novinarima telefonski direktno iz porodilišta.

- Super su, Deica je odlično, nasmejana je ušla u salu, nasmejana je izašla iz sale. Perfektno se oseća, malo je boli, ali dobro... Bebica je predivna, držala sam je, ima 3 kilograma i 700 grama. Sve je odlično. Doktor Raša je predivan, on je vodio trudnoću - otkrila je Nensi i dodala:

- Ja sam od juče bila uplašena... Znate šta smo sve prošlo, bude neki strah za svojim detetom - poručila je Deina majka, a onda ju je pozvala Dea koja se obratila novinarima i odgovarala na pitanja.

- Odlično sam, hvala na pitanju, odlično... Najlepša stvar i najlepši osećaj na svetu. Sva je lepa i predivno spava kod mame. Istina je da se tata više uplašio od mene. Jedva čekam sve to lepo da krene. Ne vidim to kao obavezu nego kao najlepši zadatak. Bilo je suza, nisam plačljiv tip, ušla sam u salu nasmejana, a tako smo oi izašli iz sale veseli - poručila je Dea.

- Previše sam euforična, ovaj osećaj treba doživeti. Plakala sam... - bila je emotivna Deina majka koja ni ovom prilikom nije krila suze, a progovorila je i o zetu Lazaru.

- Zet je odličan, ja ih znam otkad su bili klinci i sad ih tako gledam, vidim ih u tom periodu. Bitno mi je da se oni vole, nadam se do kraja života - poručila je Nensi.

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Autor: M.K.