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BIVŠE 'ĐAVOLICE' SE OSAM GODINA NISU SRELE, A SAD ZAKOPALE RATNE SEKIRE: Džehvin i Tamarin rat tresao estradu, sad se suočile i progovorile o sukobu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačice otkrile kod Amidžića u kakvom su sada odnosu.

Tamara Milutinović i Teodora Džehverović, bivše članice grupe "Đavolice", a o njihovom odnosu se mnogo spekulisalo u javnosti.

Njih dve gostovale su zajedno u emisiji ''Amidži šou'', a tom prilikom otkrile su da su ratne sekire zakopane, pa su progovorile o svom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Fascinantno je da se ona i ja osam godina nigde nismo srele. To je čudno. Malo se više nafilovalo nego što je bilo tako. Najviše smo se svađale oko oblačenja. Zle krvi nema, nemam mržnju, posebno ne prema Teodori. Više ni ne znam kako ona razmišlja - rekla je Tamara, a onda se nadovezala Džehva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš su bile gluposti, tinejdžerski. Uvek je bio taj rivalitet, tri devojke, pa koja će biti u sredini. Meni je stvarno ta grupa bila velika odskočna daska. Meni je mnogo pomoglo - otkrila je Teodora.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.

#Svađa

#Tamara Milutinović

#Teodora Džehverović

#Đavolice

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