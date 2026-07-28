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Ne mogu sebe i njega da vidim zajedno: Džehva progovorila o pomirenju sa Desingericom, pa otkrila da li bi snimila pesmu sa bivšim članicama Đavolica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kod Ognjena Amidžića stigla su velika muzička imena koja će govoriti o karijeri kao i o privatnom životu.

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je četiri poznata imena sa muzičke scene, a to su Teodora Džehverović, Tamara Milutinović, Peđa Medenica i Albino.

- Teodora, da li si izgladila odnose sa Desingericom, šta misliš o njemu i ima li šanse za duet? - glasilo je pitanje.

- Bila je glupost neka. Sve je rešeno. Ne mogu sebe i njega da vidim zajedno, ali ne reci nikad - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li bi volela da snimiš pesmu sa bivšim Đavolicama? - glasilo je pitanje.

- Već ih imamo iz mladosti - rekla je Teodora.

- Da li si bila sa fudbalerom ili su košarkaši tvoj izbor? - glasilo je pitanje.

- Nisam, bila nikada sa fudbalerom - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je tokom karijere bilo više kolega koje su htele da pomire tebe i Tamaru ili koji su dolivali ulje na vatru? - glasilo je pitanje.

- Nije bilo toga kod mene, sad ne znam kod Tamare - odgovorila je Teodora.

- Kod mene su dolivali ulje na vatru - rekla je Tamara.

Autor: Teodora Mladenović

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