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Bezvremenska elegancija, jednostavnost i prirodna lepota! Maja Manojlović poseduje sve, izgleda kao diva iz starih HOLIVUDSKIH FILMOVA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/S. Zindović ||

Voditeljka televizije Pink sinonim je za prirodnu lepotu, ali i eleganciju i stil nekih lepših vremena.

Maja Manojlović važi za jednu od najlepših tv lica kod nas. Njena harizma, elegancija i prepoznatljivi, smerni i romantični stil, od koga ne odustaje godinama, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, zbog čega već dugo nosi titulu jedne od najomiljenijih voditeljki na ovim prostorima.

Foto: TV Pink Printscreen

Sada je novom objavom na Instagramu obradovala sve svoje pratioce, podsećajući ih da romantika nikad ne izlazi iz mode. Ona je pozirala kraj bazena u klasičnom, crvenom kupaćem kostimu, kao da je izašla iz ere zlatnog Holivuda.

Jednostavan kupaći, neupadljivi zlatni nakit i slameni šešir ostavili su utisak prave dame, kakva Maja zapravo i jeste, te su njeni pratioci bili oduševljeni i obasuli je komplimentima u komentarima.

Ovo izdanje, iako je istaklo njenu besprekornu, vitku figuru, neodoljivo podseća na estetiku starih filmskih diva, kada su žene plenile držanjem, stilom i misterioznošću, a ne prenaglašenošću. U opuštenom izdanju, bez trunke šminke i raspuštene kose, Maja je sve podsetila da jednostavnost i elegancija nikada neće biti dosadne.

Autor: R.L.

#Maja Manojlović

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