Bezvremenska elegancija, jednostavnost i prirodna lepota! Maja Manojlović poseduje sve, izgleda kao diva iz starih HOLIVUDSKIH FILMOVA!

Voditeljka televizije Pink sinonim je za prirodnu lepotu, ali i eleganciju i stil nekih lepših vremena.

Maja Manojlović važi za jednu od najlepših tv lica kod nas. Njena harizma, elegancija i prepoznatljivi, smerni i romantični stil, od koga ne odustaje godinama, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, zbog čega već dugo nosi titulu jedne od najomiljenijih voditeljki na ovim prostorima.

Sada je novom objavom na Instagramu obradovala sve svoje pratioce, podsećajući ih da romantika nikad ne izlazi iz mode. Ona je pozirala kraj bazena u klasičnom, crvenom kupaćem kostimu, kao da je izašla iz ere zlatnog Holivuda.

Jednostavan kupaći, neupadljivi zlatni nakit i slameni šešir ostavili su utisak prave dame, kakva Maja zapravo i jeste, te su njeni pratioci bili oduševljeni i obasuli je komplimentima u komentarima.

Ovo izdanje, iako je istaklo njenu besprekornu, vitku figuru, neodoljivo podseća na estetiku starih filmskih diva, kada su žene plenile držanjem, stilom i misterioznošću, a ne prenaglašenošću. U opuštenom izdanju, bez trunke šminke i raspuštene kose, Maja je sve podsetila da jednostavnost i elegancija nikada neće biti dosadne.

Autor: R.L.