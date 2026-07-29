Prva ljubav mu je slomila srce, pa je osudio sve žene! Naš pevač otkrio zašto je dugo bio emotivno osakaćen

Mnogo godinama mu je trebalo da se oporavi, nastavi dalje i da pruži novu šansu za ljubav.

Pevač Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Tvins, prisetio se svoje prve ljubavi i priznao kako ga je bolan raskid naveo na neke pogrešne odluke. Ipak, vremenom su se strasti stišale, a pevač je uspeo da sačuva veru u ljubav.

Neša Tvins je otvoreno progovorio o grešci koju je napravio kao tinejdžer.

- Napravio sam jednu grešku, imao sam 16 godina i to je bilo moje prvo zaljubljivanje. Otvorio sam potpuno svoje srce toj devojci, izjavio joj ljubav naravno, međutim ona je raskinula sa mnom preko telefona. Patio sam jedno tri meseca i to mi je baš slomilo srce - ispričao je pevač.

Zbog ovog velikog bola, doneo je zaključak zbog kojeg se danas iskreno kaje. Nakon teškog raskida, pevač je u afektu doneo odluku koja mu je godinama krojila poglede na emotivne odnose.

- Tada sam sebi rekao nešto što nije trebalo i osudio sve žene, rekavši da nikada više nijednoj neću otvoriti svoje srce i da su one samo za neke površne stvari - iskreno objašnjava Neša.

Ipak, godine i zrelost su mu donele potpuno drugačiju perspektivu, te je shvatio koliku je grešku napravio.

- To je bila velika greška, jer ipak nisu sve devojke iste i muškarci, svakako. Samo je bilo potrebno vremena, sazreti i uvideti to - naglasio je on.

Danas Neša ima potpuno drugačije vrednosti. Nežniji pol više ne procenjuje po spoljašnjim faktorima poput izgleda ili popularnosti, već po pravim životnim vrednostima koje devojka nosi u sebi.

Autor: R.L.