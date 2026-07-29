AKTUELNO

Domaći

Prva ljubav mu je slomila srce, pa je osudio sve žene! Naš pevač otkrio zašto je dugo bio emotivno osakaćen

Izvor: 24sedam/Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Mnogo godinama mu je trebalo da se oporavi, nastavi dalje i da pruži novu šansu za ljubav.

Pevač Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Tvins, prisetio se svoje prve ljubavi i priznao kako ga je bolan raskid naveo na neke pogrešne odluke. Ipak, vremenom su se strasti stišale, a pevač je uspeo da sačuva veru u ljubav.

Neša Tvins je otvoreno progovorio o grešci koju je napravio kao tinejdžer.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Napravio sam jednu grešku, imao sam 16 godina i to je bilo moje prvo zaljubljivanje. Otvorio sam potpuno svoje srce toj devojci, izjavio joj ljubav naravno, međutim ona je raskinula sa mnom preko telefona. Patio sam jedno tri meseca i to mi je baš slomilo srce - ispričao je pevač.

Zbog ovog velikog bola, doneo je zaključak zbog kojeg se danas iskreno kaje. Nakon teškog raskida, pevač je u afektu doneo odluku koja mu je godinama krojila poglede na emotivne odnose.

- Tada sam sebi rekao nešto što nije trebalo i osudio sve žene, rekavši da nikada više nijednoj neću otvoriti svoje srce i da su one samo za neke površne stvari - iskreno objašnjava Neša.

Ipak, godine i zrelost su mu donele potpuno drugačiju perspektivu, te je shvatio koliku je grešku napravio.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- To je bila velika greška, jer ipak nisu sve devojke iste i muškarci, svakako. Samo je bilo potrebno vremena, sazreti i uvideti to - naglasio je on.

Danas Neša ima potpuno drugačije vrednosti. Nežniji pol više ne procenjuje po spoljašnjim faktorima poput izgleda ili popularnosti, već po pravim životnim vrednostima koje devojka nosi u sebi.

Autor: R.L.

#Neša Tvins

#Neša Twins

POVEZANE VESTI

Zadruga

OD KARAMBOLA SPAVAMO KAO STRANCI: Stanislav najavio Maji ozbiljan test nakon izlaska iz Elite! (VIDEO)

Domaći

Nakon razvoda spreman za novu ljubav: Haris Džinović otkrio kakvu ženu želi kraj sebe

Domaći

Dobio sam novu priliku za život: Pevač nakon transplatacije bubrega otkrio kroz kakav pakao je prošao!

Domaći

''BORIĆU SE, MOJOJ MAJCI ĆE BITI LAKŠE DA ME VIDI NASMEJANOG'' Janjuš JECAO pred ulazak u Elitu, otkrio kako se nosi sa TRAGEDIJOM koja ga je zadesila

Zadruga

Asmin priznao kako se osećao dok mu je Maja vređala porodicu, pa otkrio da li će joj dati šansu posle Elite 9 (VIDEO)

Domaći

U moje srce više ništa ne može da stane: Pevačica je pre 35 godina izgubila životnu ljubav i više nikad nije pogledala drugog čoveka