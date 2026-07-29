Bojana Lazić zablistala na proslavi 40. rođendana! Otkrila da stiže Jelena Karleuša, progovorila o planovima i željama, pa priznala da je slobodna: Završila sam šestogodišnju vezu (FOTO+VIDEO)

U jednom rpestoničkom restoranu danas je upriličena proslava 40. rođendana voditeljke Bojane Lazić, koja je za ovu posebnu priliku odabrala upečatljivu modnu kombinaciju.

Voditeljka televizije Pink, Bojana Lazić, danas proslavlja svoj 40. rođendan u jednom prestoničkom restoranu, gde je okupila porodicu, prijatelje i brojne zvanice.

Bojana se pojavila u raskošnoj plavoj haljini sa prorezom kod boka, koja je istakla njenu vitku figuru i elegantnu siluetu. Efektan kroj, pažljivo odabrani detalji i sofisticiran izgled doprineli su tome da privuče pažnju čim je stigla na slavlje.

Celokupan stajling upotpunila je svedenim aksesoarima i elegantnom frizurom, dok je osmeh bio njen najlepši ukras. Mnogi prisutni nisu krili oduševljenje njenim modnim izborom, ističući da je izgledala veoma elegantno i samouvereno.

Da li se očejuje i sastvan kao u ''Pinkovim zvedama'', da li su oni tvoje zvanice?

- Da, naravno. Oni su moje kolege, ali i moji prijatelji.

Juče si proslavila sa društvom, danas sa brojnim zvanicama, dobila si prelepo iznenađenje, kako se povodom toga osećaš?

- Iznenadili su me prijatelji, na čelu sa mojom mamom, prelepo sam se zbog toga osećala, moram da priznam. Veoma sam emotivna. Rođendane ne volim da slavim, nisam ni osamnaesti slavila, ali eto, misli da 40. treba da se proslavi, uskoro slavim i osamnaesti rođendan mom sinu. Veoma se zbog toga lepo osećam.

Šta se menja sada kada imaš 40. godina, kakav je osećaj?

- Što se tiče mozga, ista je situacija. Vremenom je čovek zreliji i odgovorniji, ali sam duhom ista. Ne mogu da verujem da je prošlo četrdeset godina. Moji roditelji su u 41. i 42. godini postali baka i deka, ja sam takođe postala mlada majka, to je kod nas tradicija. Spremna sam večeras da proslavim, ja sam veseljak i volim proslave.

Koji poklon si sebi priuštila za ovaj jubilarni 40. rođendan?

- Mnoge svari već jesam. Dala sam sebi oduška. Ekonomična sam, pa se lepo organizujem. Idem u Španiju, Grčku i Crnu Goru. Malo sa majkom, malo sa drugaricama.

Ko će biti večeras ovde od članova ''Pinkovih zvezda''?

- Jelena Karleuša dolazi, ostale kolege rade, imaju dosta posla, angažovani su, ili su na odmoru. Desingerica ima nastup, Ognjen Amidžić je na moru, čestitao mi je...ostale kolege nisu bile sprečene. Desingerica je pozvan bio, napisao mi je ''Bojana, ako možeš naredne godine neki drugi datum da uzmeš za proslavu''.

Šta si sebi poželela?

- Da budem emotivno inteligentna i malo mudrija u ljubavnom smislu. Ako do sada nisam to naučila, imala sam ozbiljne lekcije.

Da li će se večeras pojaviti tvoj izabranik?

- Ne, neće. Tog izabranika sam sa slašću ispratila. Šestogodišnju vezu sam okončala pre par meseci. Čekam tu životnu ljubav, videćemo gde me put nanese.

Kakvi su utisci nakon suočavanja Barbare Bobak i tebe?

- Ona je rekla da joj je to bilo veoma dobro gostovanje, nije očekivala da budem tako ljubazna, ali sam je zgotivila i razmišljala da je pozovem na rođendan, ali bi to možda bilo previše, jer smo se ipak svađale.

Ćerka Jelene Karleuše, Atina, uskoro puni osamnaest godina, kao i tvoj sin, da li si možda razmišljala da se nekad potancijalno, pojave simpatije među njima?

- Jelenina ćerka ide sa njim u razred, druga je malo starija, ali nikad se to ne zna i šta je sudina namenila.

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Autor: S.Z.