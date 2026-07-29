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Poznati stigli na rođendansko slavlje Bojane Lazić: Branko Babić prvi put sa suprugom Milicom u javnosti nakon što mu je rodila blizance, evo ko je sve došao (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Voditeljka TV Pink i emisija ''Pinkove zvezde'' i ''Premijera - Vikend specijal'' Bojana Lazić večeras u jednom prestoničkom restoranu slavi jubilarni 40. rođendan.

Veliki broj poznatih ličnosti našao se među zvanicama. 

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Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Najpre je stigla pevačica Vanja Mijatović, a za njom i voditeljka Ana Radulović, novinar i urednik emisije ''Premijera - Vikend specijal'' Nemanja Vujičić, preduzetnik Branko Babić sa suprugom Milicom, koji su su prošle godine dobili blizance, Sonja Vuksanović, pevač Uroš Živković sa suprugom Jovanom, voditeljka Anđela Ašanin i mnogi drugi...

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Inače, Branko se sa Milicom prvi put pojavio u javnosti nakon što je ona u decembru prošle godine na svet donela blizance.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, Bojana je u intervjuu za Pink.rs otkrila da je raskinula šestogodišnju vezu.

- Ne, neće. Tog izabranika sam sa slašću ispratila. Šestogodišnju vezu sam okončala pre par meseci. Čekam tu životnu ljubav, videćemo gde me put nanese.

Foto: Pink.rs

Autor: T. M.

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