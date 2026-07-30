Na današnji dan poginuo je Ipče Ahmedovski! Važio je za najharizmatičnijeg pevača, brat Jašar se nikad nije oporavio od gubitka

Trideset dve godine kasnije, Ipče je i dalje sinonim za dobru pesmu, sjajan glas i harizmu.

Pevač Ipča Ahmedovski tragično je izgubio život na današnji dan 1994. godine. Važio je za jednog od najtalentovanijih i najharizmatičnijih pevača tog doba, a njegov život prekinut je u 28. godini.

Mlađi brat Jašara Ahmedovskog važio je za veliku zvezdu u usponu i predviđali su mu blistavu muzičku karijeru. Publika i muzički stručnjaci verovali su da najbolje godine njegove karijere tek predstoje, ali je sudbina prekinula njegove snove.

Za samo par godina stvorio hitove koji traju i danas

Na samom vrhuncu popularnosti, Ipče je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu kod Šapca. Vest o njegovom preranom odlasku potresla je čitav region i ostavila dubok trag na narodnoj muzičkoj sceni.

Iako je njegov životni i profesionalni put kratko trajao, Ipče Ahmedovski je uspeo da ostavi neizbrisiv pečat i postane jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike na ovim prostorima.

I danas, više od tri decenije nakon njegove pogibije, sa velikim poštovanjem slušaju se i pevaju njegovi čuveni hitovi kao što su „Plačite oči moje“, „Ja te volim“, „Da ti gužvam postelju“ i mnogi drugi.

Jašar se nikad nije oporavio od ovog gubitka

Jašar se nikada nije oporavio od ovog katastrofalnog gubitka, a snimio je i nekoliko pesama koje je posvetio pokojnom bratu.

- Doživeo sam veliku tragediju 1994. godine, bilo mi je mnogo teško, ali sam morao da nastavim. Ostao sam bez mog brata Ipčeta koji je imao saobraćajnu nesreću, tada mi se život okrenuo naopačke, trebalo je živ i zdrav izaći iz toga. Nama je on bio nešto najbolje i najlepše, mnogo je teško… Bio sam u Beogradu kada sam saznao za njegovu smrt, bilo je 5 ujutru. Pesme koje sam mu posvetio, otpevao sam tada i nikad više, teško je bilo i snimiti te pesme - rekao je Jašar jednom prilikom.

Autor: R.L.