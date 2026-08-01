Umoran, rastrgan na sve strane... Bivši muž Marije Mikić otkrio kako se oseća nakon razvoda, razdvojenost od dece teško podnosi

Ranije je pisao o tome kako svoju ljubav prema deci ne može da spakuje u dane kada mu je dozvoljeno da ih viđa.

Iako su dugo bili zajedno, pevačica Marija Mikić i Jovan Pantić razveli su se posle samo dve godine braka. Prošlog leta stavili su tačku na njihov dugogodišnji odnos, i svako je krenuo na svoju stranu.

Jovanu najteže pada razdvojenost od njihovo dvoje dece, koji su ostali sa majkom, pa neretko na svom Instagramu objavljuje srceparajuće poruke koje govore o tome koliko mu je teško.

- Kad dođu dani da si umoran, rastrgan na sve strane kad ti je svega preko glave, kad si težak i sam sebi i svetu oko sebe, samo se setiš da postoje neke male ruke koje te grle najjače na svetu i glasovi koji te zovu: “Tata.” Onda shvatiš da si, bas ovakav kakav jesi, nekome heroj. Nekome ceo svet. Tog trenutka sve se menja. Sve ponovo dobije boju. Shvatiš da si nekad gledao ono sto nemaš, a zaboraviš na ono sto već imaš. Brige odjednom postanu manje, bitke lakše, a srce mirnije. Ponekad je dovoljno da te neko zagrli i izgovori jednu jedinu reč… “Tata.” - napisao je Jovan na svom Instagramu.

Takođe, on se nedavno požalio svojim pratiocima kako mu teško pada raspored koji je sud odredio, kada može da viđa decu.

- Nema tog sudije, nema te presude koja može da pobedi moju ljubav prema njima. Nema tog čoveka koji je jači od srca njihovog tate. Ja nisam otac za svaku drugu sredu i svaki drugi vikend. Ja sam njihov TATA za svaki dan, u mislima, u srcu i u svakoj borbi koju vodim za njih - napisao je Jovan Pantić.

Autor: R.L.