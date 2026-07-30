Svaku pesmu pravim iz SVOJIH TRAUMA: Dino Merlin otkrio kako su nastali njegovi najveći hitovi

Nikome ne bi poželeo da stvara na način na koji on to radi.

Jedan od najpoznatijih kantautora sa ovih prostora Dino Merlin, skoro sve svoje pesme napisao je sam, a mnoge je uradio i za svoje kolege.

Međutim, kako kaže, ne bi voleo da se iko pronađe u njegovim pesmama i da doživi što je on doživeo, jer je svaka njegova pesma nastala iz sopstenih trauma.

- Ako ljudi dožive moju pesmu, možda žive život sličan mom, koji nije uvek sjajan i bajan, daleko od svetala pozornice. Sve pesme pravim iz svojih trauma, iz situacija koje sam doživeo, a koje bih nekada radije voleo da nisam doživeo - priznao Merlin u jednoj emisiji.

Jedan od ovakvih primera jeste i pesme "Moj je život Švicarska". Naime, Dino je svojevremeno ispričao da dok je bio mlad i živeo u velikom siromaštvu zaljubio se u devojku čija je porodica bila znatno imućnija. Kako nije mogao da joj pruži luksuzan život kakav je želela, ona ga je napustila i otišla u Švajcarsku sa bogatijim momkom. Godinama kasnije, kada se izgradio kao uspešan muzičar i postao zvezda, taj emotivni ožiljak i osećaj ironije pretočio je u stihove ove pesme.

Autor: R.L.