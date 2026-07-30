Nikola Rokvić se emotivnim rečima obratio Marinkovom vanbračnom sinu: Ne odvaja ga od svog rođenog brata! (FOTO)

Legendarni pevač narodne muzike je najstarijeg sina dobio pre braka sa Nikolinom i Markovom majkom Slavicom.

Sinovi Marinka Rokvića - Nikola i Marko, koji su takođe krenuli očevim stopama i bave se pevanjem, nikada nisu krili koliko su vezani i za starijeg polubrata, Marinkovog vanbračnog sina.

Rokvić je najstarijeg sina Daria, dobio u vanbračnoj zajednici, pre braka sa Slavicom Rokvić, sa kojom ima Nikolu i Marka.

Marinko nikada nije skrivao svog najstarijeg naslednika, a i mlađi Rokvići su izuzetno vezani za Daria.

Iako on živi kilometrima daleko u Kanadi, nikada nisu izgubili kontakt, a Nikola mu se danas obratio porukom i na društvenim mrežama i čestitao mu rođendan.

Autor: R.L.