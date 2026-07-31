Tajna svadba Nikole Pekovića: Skromna proslava venčanja u Meljaku, otkriveni detalji

Bivši košarkaš Nikola Peković nedavno je organizovao svadbeni ručak u Meljaku, gde poslednje dve godine živi sa novom suprugom.

Kako piše Kurir, okupljanje je proteklo u znaku intime, domaćinske atmosfere s bliskim ljudima. Nakon što su se supružnici vratili sa odmora iz Turske, koji je ujedno bio i njihov medeni mesec, odlučili su da svoju sreću podele s porodicom i najužim krugom prijatelja u opuštenijem ambijentu, daleko od glamura, velikih hotelskih sala i medijske pompe koja je pratila neka ranija dešavanja u Pekmenovom privatnom životu.

Prema rečima izvora bliskih porodici, ručak je organizovan tako da podseća na tradicionalna porodična slavlja kakva su nekad bila karakteristična za srpske domaćine. Gosti su uživali u pažljivo pripremljenoj trpezi, na kojoj su dominirali domaći proizvodi: pršuta, sir, kajmak, pečenje, pite ispod sača, sveže salate iz bašte, kao i razni specijaliteti spremljeni po receptima iz Crne Gore, odakle Peković vodi poreklo.

Posebnu pažnju privuklo je to što su supružnici insistirali na prirodnim i domaćim namirnicama, pa su se na stolu našli sokovi od zove i maline, domaće vino, rakija iz domaće proizvodnje i kolači koje su pripremale žene iz porodice. Atmosfera je, kako tvrde naši izvori, bila izuzetno vesela, a pesma nije prestajala do kasnih večernjih sati.

Među zvanicama su bili najbliži prijatelji i rodbina, dok je Peković želeo da čitavo okupljanje zadrži u krugu ljudi kojima veruje. Nije bilo zvaničnih fotografija za javnost, niti objava na društvenim mrežama koje bi otkrivale detalje proslave. Oni koji su imali priliku da prisustvuju kažu da je Nikola bio izuzetno raspoložen i opušten, da se videlo koliko mu prija mirniji porodični život koji vodi od razvoda s Violetom Peković.

S bivšom pravio gala svadbu

Ova proslava nije bila ni nalik onoj koju je nekadašnji sportista svojevremeno organizovao s bivšom izabranicom u luksuznom hotelu Bečićima u junu 2016. godine.

Njihovo veselje je održano u hotelu koji je u vlasništvu njegovog kuma i tada je važilo za događaj o kojem se danima pričalo i izveštavalo. Bilo je prisutno oko 500 zvanica, sve je bilo luksuzno dekorisano, a slavlje je trajalo do duboko u noć. Na toj ceremoniji su pevali poznati izvođači s regionalne estradne scene, među kojima su bili: Aco Pejović, Rada Sarić, Radiša Trajković Đani, Ana Bekuta, Bane Mojićević i Miroslav Ilić.

Mediji su tada spekulisali da je kompletna organizacija koštala oko 100.000 evra, ali potvrde nije bilo. Za razliku od bečićkog glamura, slavlje u Meljaku je delovalo kao njegova potpuna suprotnost.

Umesto reflektora i estradnih zvezda, u centru pažnje bili su porodična atmosfera, domaća kuhinja i razgovor s najbližima. Upućeni tvrde da je upravo ta razlika najbolji pokazatelj koliko se Pekovićev život promenio poslednjih godina.

Nekad poznat po luksuzu, skupim automobilima i društvenom životu, danas, kako kažu njegovi prijatelji, mnogo više ceni mir, privatnost i vreme provedeno s porodicom.

Autor: D. T.