To je krivično delo! Jelena Radanović tužila bivšeg muža: Ovo je čin čistog kukavičluka!

Jelena Radanović, supruga folk pevača Slobe Radanovića, pre udaje za njega bila je u braku u kom je dobila dvojicu sinova. Pre nekoliko godina je u javnosti govorila da je sa bivšim mužem na sudu zbog neplaćenih alimentacija, a sada se ponovo oglasila tim povodom.

Slobina žena pozirala je sa naslednicama i napisala stav o muškarcima koji ne plaćaju alimentacije.

- Neplaćanje alimentacije je jedino krivično delo koje ne zahteva ni trunku hrabrosti - to je čim čistog kukavičluka - napisala je ona.

Ko je njen bivši muž?

Jelena je bila u braku sa Igorom, biznismenom koji, prema pisanju medija, živi u inostranstvu, a u intervjuu koji je pre nekoliko godina dao za Informer, otvoreno je govorio o njoj i Radanoviću.

- Jelena i ja odavno nismo zajedno, iako smo još u braku. Ona je već dugo slobodna žena, tako da je apsolutno njena stvar to s kim se viđa - rekao je pre nekoliko godina Marković.

- Nas dvoje smo u dobrim odnosima i pričali smo već na tu temu. Nemam ništa protiv njenih izbora, ona je majka moje dece i želim da bude srećna. Stvarno ne znam na kom je nivou njihova veza, znam samo da se druže - pričao je tada Igor.

- Istina je da sam vlasnik jednog restorana u inostranstvu. Osim toga se bavim trgovinom nekretnina. Svakakve gluposti su se pisale vezane za moje zanimanje, pa mi je važno da sve to lepo objasnim - rekao je Marković svojevremeno.

Autor: D. T.