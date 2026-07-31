Nikolija i ja dolazimo iz disfunkcionalnih porodica: Iskreno priznanje Relje o ćerkama i braku

Relja Popović i Nikolija Jovanović važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a iz njihove ljubavi rodile su se ćerke Rea i Hana. Iako se trude da privatni život sačuvaju daleko od očiju javnosti i retko govore o porodici, reper je ovoga puta iskreno progovorio o roditeljstvu i vrednostima koje želi da prenese svojim naslednicama.

Relja ističe da mu najveće zadovoljstvo ne predstavljaju ni karijera ni materijalni uspeh, već pohvale koje dobije na račun vaspitanja svojih ćerki.

- Džaba sav uspeh i novac, ako kad sedim negde sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju - rekao je Relja, pa nastavio:

- To je moja misija i ako to ne bih uspeo, onda bih smatrao da sam sve drugo promašio. Ako ne bih uspeo njih, ne mogu ja u potpunosti da ih izvedem na pravi put, ali makar vrednosti za koje ja verujem da su stvarno značajne, da im prenesem, i da im dam da se osećaju slobodno, da rade stvari koje hoće i da budu čestite. To je meni nagrada.

Muzičar je otkrio i da su on i Nikolija odlučni da svojoj deci pruže porodično okruženje kakvo sami nisu imali tokom odrastanja.

- Ja sam odabrao ulogu roditelja i nas dvoje imamo misiju da bez obzira što dolazimo oboje iz porodica, koje su bile ne toliko funkcionalne, i njena i moja, primarne. Sada mi imamo misiju da zajedno izgradimo jedan funkcionalni svet za nas, a onda i za njih - rekao je za TV E.

Podsetimo, Relja Popović je bez oca ostao kada je imao svega godinu i po dana. Njegova majka Zoja Begoli kasnije se preudala za Srđana Popovića, uz kog je Relja odrastao.

S druge strane, ni Nikolija Jovanović nije odrasla u kompletnoj porodici. Njeni roditelji su se razveli, nakon čega je njena majka Vesna nastavila život sama, dok je otac Vlada Jovanović zasnovao novu porodicu, iz koje Nikolija ima brata i sestru.

Autor: D. T.