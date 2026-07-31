Pavle Mensur otišao na letovanje, ali bez Jelisavete: Ljudi ne prestaju da komentarišu otkad su videli s kim je na moru

Pavle Mensur poslednjih meseci ne prestaje da privlači pažnju javnosti zbog ljubavne veze sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. Zbog toga je svaki njegov potez pod lupom, a sada je glumac pokazao da je nakratko napustio Srbiju.

Naime, Pavle trenutno boravi u Puli, odakle se oglasio na društvenim mrežama. Međutim, umesto romantičnih trenutaka sa izabranicom, glumac vreme provodi u društvu svog oca Irfana.

Otac i sin zajedno obilaze znamenitosti ovog istarskog grada i uživaju u zajedničkom vremenu, a Pavle je deliće atmosfere podelio i sa svojim pratiocima. Inače, Pula je nedavno bila domaćin jednog od najpoznatijih filmskih festivala u regionu.

Dok Pavle uživa na putovanju, mnogi se pitaju gde je Jelisaveta Orašanin. Glumica se poslednjih dana nije preterano oglašavala na društvenim mrežama, pa nije poznato da li će mu se naknadno pridružiti ili je ostala u Srbiji.

Podsetimo, o vezi Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin počelo je da se govori pre nekoliko meseci. Iako njih dvoje nikada nisu zvanično komentarisali svoj emotivni odnos, zajedničkim objavama na društvenim mrežama više puta su podgrejali glasine da uživaju u ljubavi.

Da se više ne kriju, ranije je za medije potvrdio i izvor blizak paru.

- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – rekao je sagovornik Blica, nakon čega su se u javnosti pojavile i fotografije na kojima glumački par razmenjuje nežnosti.

Autor: D. T.