Izdaje tri stana u Beogradu, ima ogromnu kuću na planini i pravi svoju rakiju! Naša pevačica pliva u parama, a o njenim nekretninama se naširoko priča!

Nakon što se sklonila od gradske vreve i stresa, Nada je svoju oazu mira pronašla na planini Tari, koju s puno ljubavi naziva svojim "malim rajem".

Poznata pevačica Nada Topčagić pametno je ulagala novac zarađen tokom svoje dugogodišnje muzičke karijere, te se danas može pohvaliti time da ima nekoliko kuća, ali i stanova koje renta.

Njen bogati imovinski portfolio uključuje kuću na moru, kuću na planini Tari, kao i čak tri stana u Beogradu. Pevačica trenutno iznajmljuje beogradske nekretnine, od kojih mesečno prihoduje više hiljada evra, iako u javnosti izbegava da govori o tačnim iznosima.

Nada Topčagić

Jedna od najvrednijih nekretnina u njenom vlasništvu svakako je prostrani dupleks od 150 kvadrata, smešten na prestižnoj beogradskoj lokaciji – Kosančićevom vencu.

Ipak, Nada je odlučila da se iseli iz ovog stana zbog svakodnevnog haosa, gužvi u centru grada i nemogućnosti da pronađe parking. Sudbina ovog luksuznog prostora je već poznata, jer je pevačica naglasila da stan nije na prodaju, već ga čuvaju za porodicu, odnosno za sina i snaju.

- Na Tari je moj mir, tamo imam sve. Gajim i organsku hranu, sve što mi treba je tu, a dolaze i kolege kad mogu. Mnogo toga napravim pa im šaljem u teglama - ponosno je rekla Nada ranije.

Sklonila se od gradske vreve

Nakon što se sklonila od gradske vreve i stresa, Nada je svoju oazu mira pronašla na planini Tari, koju s puno ljubavi naziva svojim "malim rajem".

O životu na selu govori sa ponosom, ističući da tamo uzgaja domaće proizvode i peče svoju rakiju. Tara je postala njena druga kuća u kojoj uživa u prirodi, provodi vreme sa sinom, snajom i unucima, i gde rado i širokogrudo ugošćava svoje kolege sa estrade.

Autor: S.Z.