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OD ŠUPE BEZ STRUJE DO VILE OD 700.000 EVRA: Zavirite u skriveni raj naše pevačice (61) U dvorištu ima banane i bazen sa morskom vodom! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačica Goca Božinovska (61) danas uživa u pravom raju na zemlji koji je izgradila u Surčinu.

Ipak, njen put do blistave estradne scene i raskošnog života bio je pun preokreta. Malo ko zna da je Goca pre pevačke karijere radila u jednoj firmi, jer njen otac u početku uopšte nije želeo da se ona bavi pevanjem. Od skromnih početaka i nadimka "mali vrapčić", pa sve do života u suvom luksuzu, prošla je dug put.

Danas se njena velelepna vila procenjuje na neverovatnih 700.000 evra. Kako bi sačuvala svoj mir i privatnost od radoznalih pogleda javnosti, cela kuća je zaštićena visokom ogradom i gustim drvoredima.

Foto: Instagram.com

Ono što najviše privlači pažnju i izaziva divljenje jeste njeno prostrano, skriveno dvorište. U ovoj oazi nalazi se veliki bazen neobičnog oblika okružen bujnim zelenilom, dok poseban egzotični šarm celom prostoru daju posađena stabla prave banane.

Bazen sa morskom vodom

Čak se svojevremeno pričalo i da je pevačica ovaj bazen punila pravom morskom vodom kako bi imala potpuni ugođaj. Gocin sin, Mirko Šijan, često na svom Instagram profilu deli kadrove iz ovog porodičnog raja nadomak Beograda.Ni unutrašnjost vile ne zaostaje za luksuznim dvorištem. Enterijer obiluje zlatnim detaljima, a centralno mesto u kući zauzima ogroman, raskošni kristalni luster.

Foto: Instagram.com

Ipak, za Gocu ova kuća ima mnogo dublje značenje od samog materijalnog bogatstva. Ona se u ovaj dom uselila pre 20 godina i za njega je vezuju najlepše uspomene na porodicu i pokojnog supruga. Pevačica u ovom raskošu ne uživa sama – društvo joj prave sin Mirko, snajka Bojana, kao i unuci Zoran i Vukan, koji svakodnevno ispunjavaju dom smehom i toplinom.

Inače, Goci je naš poznati fudbaler pomogao da othrani decu.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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