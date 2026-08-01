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PREKRSTILA NOGE U PREKRATKOM ŠORTSU, SVI JE GLEDAJU! Milena Popović pozira u bašti restorana, jednim potezom raspametila: Zavodi samo tako (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Milena Popović ponovo je uspela da privuče veliku pažnju najnovijom objavom na društvenim mrežama. Ona je pozirala u bašti jednog restorana, uživajući u lepom vremenu i prijatnoj letnjoj atmosferi.

Za ovu priliku odabrala je jednostavnu majicu bez rukava i kratak beli šorts koji je u prvi plan stavio njene noge. Sedeći opušteno sa prekrštenim nogama i rukom u kosi, Milena je još jednom dokazala da odiše elegancijom i ženstvenošću, a nema ko se nije okrenuo za njom.

Njena objava ubrzo je prikupila pregršt lajkova i komplimenata pratilaca koji su ostali oduševljeni ovim izdanjem.

Foto: Instagram.com

Diplomirala istoriju umetnosti, pa upisala doktorske studije

Kako se navodi u njenoj biografiji, Milena je u svom rodnom gradu završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga, njen akademski put je otišao u pravcu umetnosti, te je diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Ono što je posebno interesantno jeste njena uža specijalnost, a to je nacionalna srednjovekovna istorija umetnosti. Svoje akademsko usavršavanje nastavila je u Beogradu, gde je upisala doktorske studije na Univerzitetu Megatrend u Beogradu.

Pored obrazovanja i politike, Milena Popović ima i značajno iskustvo u prosveti i radu sa studentima.Pre nego što je postala državni sekretar, bila je angažovana kao asistent na Akademiji umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Na ovoj ustanovi, ona je svoje široko znanje iz istorije umetnosti predavala budućim vajarima, grafičkim dizajnerima i slikarima.

Autor: M.K.

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