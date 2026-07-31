Emotivan prizor iz doma Edite Aradinović: Pokazala kako uživa sa sestrom i ćerkom, Indi peva za malu Zoi! (FOTO)

Na svom Instagram profilu Edita je podelila kadrove koji su oduševili sve!

Pevačica Edita Aradinović obradovala je svoje pratioce na Instagramu novim objavama, u kojima je pokazala kako provodi prve dane nakon što je postala majka. Umesto velikih reči, pevačica je sa pratiocima podelila nekoliko intimnih i emotivnih trenutaka iz privatnog života, a njene objave izazvale su brojne pozitivne reakcije.

U prvoj seriji fotografija Edita je pozirala sa svojom sestrom Indi Aradinović. Na selfijima se vidi da su obe odlično raspoložene i nasmejane, dok je Edita u jednom trenutku nežno naslonila glavu na sestrino rame. Njihova bliskost i sestrinska povezanost jasno se mogu primetiti na fotografijama, a uz objavu je kratko napisala: „A u međuvremenu...“, dodavši i emotikon srca, čime je mnoge zaintrigirala i raznežila.

Na fotografijama Indi nosi zelenu košulju, dok je Edita ogrnuta belim peškirom, pa se može zaključiti da su zajedno uživale u trenucima odmora i opuštanja, bilo u spa centru ili u kućnoj atmosferi. Delovalo je da su odlučile da pronađu malo vremena samo za sebe i provedu ga zajedno, daleko od svakodnevnih obaveza.

Ipak, najveću pažnju privukla je fotografija koju je Edita ostavila za kraj. Pevačica je podelila nežan kadar svoje tek rođene ćerkice, odnosno fotografiju njenih malenih nožica obučenih u benkicu sa motivima oblačića. Ovim emotivnim prizorom još jednom je pokazala koliko uživa u novoj životnoj ulozi i koliko su joj trenuci provedeni sa naslednicom dragoceni.

Iako nije otkrivala mnogo detalja, Edita je na ovaj način svojim pratiocima pružila mali uvid u porodičnu idilu i trenutke koje trenutno proživljava. Kombinacijom fotografija sa sestrom i dirljivog kadra svoje ćerkice pokazala je da je okružena ljubavlju i podrškom najbližih, a njene objave ubrzo su prikupile veliki broj reakcija i lepih komentara.

Još jedna fotografija otkrila je scenu iz sobe gde se Indi, u zelenoj košulji, nadvija nad bebom na krevetu, dok bebino lice u krupnom planu sakriva veliki roze emoji srca. Vidljivo je da Indi drži bebina stopala, što ukazuje na njenu aktivnu i voljenu ulogu tetke.

Autor: A. Nikolić