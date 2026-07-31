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Emotivan prizor iz doma Edite Aradinović: Pokazala kako uživa sa sestrom i ćerkom, Indi peva za malu Zoi! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Na svom Instagram profilu Edita je podelila kadrove koji su oduševili sve!

Pevačica Edita Aradinović obradovala je svoje pratioce na Instagramu novim objavama, u kojima je pokazala kako provodi prve dane nakon što je postala majka. Umesto velikih reči, pevačica je sa pratiocima podelila nekoliko intimnih i emotivnih trenutaka iz privatnog života, a njene objave izazvale su brojne pozitivne reakcije.

U prvoj seriji fotografija Edita je pozirala sa svojom sestrom Indi Aradinović. Na selfijima se vidi da su obe odlično raspoložene i nasmejane, dok je Edita u jednom trenutku nežno naslonila glavu na sestrino rame. Njihova bliskost i sestrinska povezanost jasno se mogu primetiti na fotografijama, a uz objavu je kratko napisala: „A u međuvremenu...“, dodavši i emotikon srca, čime je mnoge zaintrigirala i raznežila.

Na fotografijama Indi nosi zelenu košulju, dok je Edita ogrnuta belim peškirom, pa se može zaključiti da su zajedno uživale u trenucima odmora i opuštanja, bilo u spa centru ili u kućnoj atmosferi. Delovalo je da su odlučile da pronađu malo vremena samo za sebe i provedu ga zajedno, daleko od svakodnevnih obaveza.

Foto: Instagram.com

Ipak, najveću pažnju privukla je fotografija koju je Edita ostavila za kraj. Pevačica je podelila nežan kadar svoje tek rođene ćerkice, odnosno fotografiju njenih malenih nožica obučenih u benkicu sa motivima oblačića. Ovim emotivnim prizorom još jednom je pokazala koliko uživa u novoj životnoj ulozi i koliko su joj trenuci provedeni sa naslednicom dragoceni.

Iako nije otkrivala mnogo detalja, Edita je na ovaj način svojim pratiocima pružila mali uvid u porodičnu idilu i trenutke koje trenutno proživljava. Kombinacijom fotografija sa sestrom i dirljivog kadra svoje ćerkice pokazala je da je okružena ljubavlju i podrškom najbližih, a njene objave ubrzo su prikupile veliki broj reakcija i lepih komentara.

Foto: Instagram.com

Još jedna fotografija otkrila je scenu iz sobe gde se Indi, u zelenoj košulji, nadvija nad bebom na krevetu, dok bebino lice u krupnom planu sakriva veliki roze emoji srca. Vidljivo je da Indi drži bebina stopala, što ukazuje na njenu aktivnu i voljenu ulogu tetke.

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

#Edita Aradinović

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