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NEZAPAMĆEN SKANDAL NA MERLINOVOM KONCERTU NA KOŠEVU! Na hiljade ljudi ostalo ispred stadiona sa kupljenim kartama: Rušili ograde i skakali (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: foto: Željko Vidinović ||

Večerašnji koncert bosanskohercegovačkog pevača Dina Merlina na prepunom stadionu Koševo pretvorio se u prvorazredni skandal i organizacioni slom. Iako je interesovanje publike za ovaj muzički spektakl bilo nezapamćeno, na samim ulazima u stadion došlo je do potpunog kolapsa.

Na hiljade ogorčenih posetilaca, uprkos tome što su uredno kupili i imali validne ulaznice za koncert Dina Merlina , ostalo je sabijeno ispred kapija stadiona bez mogućnosti da uđe unutra. Ovo je momentalno izazvalo nezapamćen bes i pometnju među okupljenima. Ispred Koševa su počeli da viču uvrede dok gnevni fanovi optužuju organizatore da su prodali znatno više karata nego što stadion uopšte može da primi.

Proširili se dramatični snimci

Da je situacija potpuno izmakla kontroli svedoče i dramatični snimci koji su brzinom munje preplavili društvene mreže, a podelila je Instagram stranica Crna hronika BH. Na njima se jasno vidi kako očajni ljudi, u pokušaju da se domognu koncerta, masovno preskaču visoke betonske ograde stadiona. U opštem metežu, grupa mladića je čak uspela da nasilno probije jedan od zaštitnih ulaza i bukvalno uleti na stadion.

Dok je unutra trajao koncert, ispred Koševa je vladalo pravo opsadno stanje, a organizatori se do sada nisu zvanično oglasili o razlozima zbog kojih je ogroman broj ljudi ostao uskraćen za ulazak, niti su komentarisali optužbe da je kapacitet partera bio prebukiran.

Autor: M.K.

#Dino Merlin

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