Komšiluk progovorio o Gagiju Đoganiju: Otkriveno s kim živi i šta radi svakog dana, a evo ko su mu prve komšije!

Gagi Đogani, frontmen grupe Fanki Dži, poznat je po ljubaznosti i normalnosti. Njegovi komšije govore o njegovoj porodici i teškim danima iz prošlosti.

Gagi Đogani, frontmen grupe Fanki Dži, odrastao je u siromašnom romskom naselju u Mirijevu. S njim su u istoj kući živeli i sestre i braća, od kojih je jedan i Đole Đogani. Kasnije se porodica Đogani preselila u jednu stambenu zgradu u Zemunu, a ekipa Kurira posetila je pomenuti kraj kako bismo razgovarali s komšijama o poznatom denseru i njegovoj mnogobrojnoj porodici.

Nekretninu u koju su se preselili iz Mirijeva, kako su nam ranije otkrile meštani Zemuna, porodica Đogani je dobila davnih dana.

"Muke su to bile"

Odmah pri dolasku smo sreli gospođu koja nije komšinica, ali svakog dana boravi u zgradi u kojoj živi Gagi, pa nam je otkrila kako izgleda njegova svakodnevica.

- Ovde vam žive i Gagi Đogani i Sani i Natalija Trik Fx. Deli ih samo jedan ulaz. Gagi je super čovek. Svakog jutra ga viđam kad šeta psa, pa i vi, da ste došli malo ranije, sigurno biste ga sreli - govorila nam je žena koja dolazi ovde kako bi vodila računa o starijem čoveku kome je potrebna pomoć.

Dok smo razgovarali s njom, pojavila se komšinica iz ulaza u kom živi Gagi, koja je takođe imala lepe reči za densera.

- Tu je Gagi. Znamo ga odlično. Super je čovek, vrlo ljubazan i normalan, kao i ove druge poznate komšije, Sani i Natalija. Gagi ovde živi sa sestrom, ovde su živeli i njegovi roditelji i ostala braća i sestre, a bilo ih je dosta. Gagi je imao i jednog brata koji je bio ometen u razvoju, pa su ga svi čuvali i pazili, muke su to bile - govorila je starija komšinica za Kurir koja u ovom kraju živi otkako je zgrada sazidana.

- U ovom sam kraju otkakoje ova zgrada napravljena, pa zbog toga mogu da se prisetim davnih dana, kad su svi živeli u jednom stanu - završila je komšinica.

Dobra porodica

Podsetimo, kuća o kojoj su odrasla braća Đogani u Mirijevu je srušena. Na istom mestu podignuta je druga kuća, u kojoj je, kad je naša ekipa posetila ovaj kraj pre pet godina, živeo njihov ujak Šaban sa sinom. I komšiluk sa Zvezdare imao je samo lepe reči za porodicu Đogani.

- U ovoj ulici je živeo Gagi s roditeljima, majkom, braćom i sestrama. Sada je ovde i dobra kuća u odnosu na to kakva je bila kad su Đole i Gagi živeli tu. Hvala bogu, moj drug je uspeo, probio se, obišao svet i nemaština i teški dani su iza njega - rekao je njihov drug iz detinjstva.

- To su divni momci. Ovde su živeli. Ali to je bilo davno. Beda jeste bila, ali su postali pošteni ljudi - rekao je tada njihov ujak.

- Gagi je još bio dete kad su dobili stan u Zemunu i tada im je krenuo bolji život. Jako mi je drago. I ne samo to. Oni nikad nisu zaboravili svoj kraj. Ne stide se svog porekla. Đole je dovodio decu da vide gde je živeo. Oduvek je bio dobar dečko. Fin, miran, vaspitan. Stvarno ne mogu da kažem nijednu lošu reč. Jako mi je drago što je uspeo. Cela njegova porodica je dobra. Niko ovde neće reći nijednu lošu reč ni za Gagija ni za Đoleta jer su zaista bili dobri i nema razloga da kažemo nešto što nije. I dalje im želim svu sreću jer se trude i neka rade i uživaju - govorio je njihov prijatelj iz detinjstva.

Autor: S.Z.