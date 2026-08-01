Pevačica otkrila da je muž prevario! Spakovala kofere i vratila se kod oca: Odjednom je imao drugaricu!

Nakon saznanja o prevari, Jelena Vučković je napustila muža i pronašla snagu u povratku kod oca. Pročitajte njenu dirljivu priču.

Jelena Vučković pre više od godinu dana saznala je da je muž vara. Pevačica se danas trudi da što manje govori o njemu, a sada se podsetila perioda kada je saznala da je prevarena. Kada je odlučila da zvanično završi agoniju u kojoj je živela sa suprugom 13 godina, spakovala je stvari i otišla kod svog oca, poznatog muzičara Radeta Vučkovića.

Kako je priznala, iza nje su godine tokom kojih je verovala da će se stvari promeniti, iako je trpela emotivnu bol i živela u odnosu za koji danas smatra da nije bio zasnovan na pravoj ljubavi.

"Odjednom je imao drugaricu"

- On je malo jače zagrizao, mislio je da se kopčam na leđima. Provalila sam jer sam imala intuiciju. Odjednom je imao drugaricu, nisam mu uzimala telefon, nisam ga proveravala, sad vidim da je to bila greška - započela je Jelena potresnu ispovest u emisiji "Demanti".

Dugo je, kako kaže, vagala i čekala pravi trenutak da prelomi i napusti ga. Kada je napokon presekla, osetila je neverovatno olakšanje.

- Dugo sam čekala trenutak odlaska, kad sam sela u svoj auto i kad sam se zaputila kod svog oca, osetila sam se slobodno. Shvatila sam tad koliko mi je tata nedostajao, kuvali smo, spremali, ja sam zaboravila i šta se desilo. Posle sam uzela svoje stvari - ispričala je pevačica.

"Nebitan je"

- Sve je to bilo pre godinu dana, on je nebitan bio i tad, a tek sad... nek živi sad tako nebitno. Daj čoveku novac i vidi kakav je. Ja sam radila dosta, stvarala, napravila. On je dobio krila. Mnoge žene se lože na muškarce koji su npr. sa pevačicama - ističe ona.

Pored emotivne prevare, Jelena tvrdi da je pretrpela i druge, još teže udarce, jer joj je bivši partner uništio i poslovne prilike koje je sama gradila i u koje ga je uvela.

Neke stvari nisu za priču. Bila je velika izdaja, ne ljudska. Odvratno nešto sam doživela, a nekad je bolje ćutati. Postoje i druge vrste izdaje, nije samo prevara. Uvela sam ga u posao, on je to iskoristio. Bio je deo mog života, neka mu je sa srećom, neka mu je alal, ja sad živim svoj život, imam svog partnera - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokvario je i neke poslovne prilike, neću da tvrdim, ali... Preživela sam pakao, a posle ovoga što mi se desilo ne mogu opet nešto tako ili veće doživeti - govorila je Jelena u emisji "Demanti".

Podsetimo, Jelena danas uživa u ljubavi sa partnerom koga je upoznala pre mnogo godina, ali su im se putevi nedavno ukrstili. Kako kaže, tek sada je shvatila šta znači biti voljen i živeti ljubav.

Autor: S.Z.