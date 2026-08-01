BOJANA SAM PUNO VOLELA! Jelena Karleuša posle 20 godina otkrila detalje razvoda od Karića: Mnogo me je bolelo što nije demantovao...

Jelena Karleuša i Bojan Karić zakleli su se na večnu ljubav pred Bogom u Crkvi Petra i Pavla na Topčideru 23. septembra 2004. godine, ali njihov brak nije dugo potrajao. Već u martu 2005. godine odlučili su da stave tačku na svoju zajednicu.

Skoro dve decenije nakon razvoda, pevačica je ponovo progovorila o bivšem suprugu i otvorila dušu o njihovom odnosu i periodu koji je ostao iza njih.

- Možda me je Bogoljub, zapravo, spasio.Bojana sam puno volela, baš sam ga puno volela... Medijski linč koji sam tada doživela sa onom strašnom izmišljotinom da sam uhvaćena na zadnjem sedištu džipa me je mnogo boleo. Bojanu sam uvek zamerala što to nikada javno nije demantovao. Ali, s druge strane, on je odlučio da se ne oglašava i ja to poštujem. Hajde da ga ostavimo u prošlosti, van medijske lupe. Zaslužio je da živi u miru sa svojom ženom i decom. Ako mu Bogoljub to dozvoli, naravno

Pevačica je otkrila i kako je izgledao susret sa Bogoljubom Karićem.

- Vidim da se Bogoljub vraća na velika velika vrata. Posle 20 godina govorio je o meni na jedan neverovatan način. Ranije nije tako govorio, ali vreme svakako mnogo toga leči i menja ljude. Mogu samo da mu se zahvalim za lepe reči. Većina toga što je rekao o meni ima poentu, osim da ja nisam žena koja treba da kuva pasulj, jer ja to radim fenomenalno. Rekao je da bih da sam rođena u nekoj drugoj zemlji postigla veći uspeh od Madone. Mislim da je ovim prostorima baš trebalo da se desi neko kao ja da bi se pravila igrice menjala i da bi se sve podiglo na viši nivo, inače bi muzička industrija i dalje bila šatorska i na niskim granama.

Podsetimo, u izjavi za Kurir Bogoljub Karić je Jelenu uporedio sa Madonom.

- Predivno! Kako bi moglo da protekne sa našom Madonom. Ona je to što je uvek i bila. Baš mi je bilo drago što je vidim- rekao je Bogoljub.

Autor: M.K.