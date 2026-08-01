VEČNA DEVOJČICA U DUŠI, MOJ PONOS: Kasper podelio privatne snimke sa Minom, evo kako provode zajedničke momente nakon teškog perioda (FOTO)

Ne odvajaju se otkad je pevačica napustila psihijatrijsku ustanovu.

Pevačica Mina Kostić uspela je da prebrodi izuzetno težak i turbulentan period tokom kojeg je boravila na klinici "Dr Laza Lazarević". Sada se uspešno oporavila od svih zdravstvenih problema. U ovim izazovnim trenucima velika podrška bio joj je emotivni partner Mane Ćuruvija, poznatiji pod nadimkom Kasper. On se sada javno oglasio na svom Instagram profilu i dirljivim rečima pružio ljubavno-emotivnu podršku svojoj izabranici:

- Ona je vama rekla da sam ja neumoran, a pogledajte nju, večna devojčica u duši. Neumorna je koliku želju ima za pevanjem. Moj ponos - napisao je Kasper i dodao emotikon belog srca.

- Ljubav nema pravila - dodao je Kasper na narednom storiju na kojem je snimio Minu kako peva.

Podsetimo, pevačica Mina Kostić nedavno je napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za Kurir.

Autor: M.K.