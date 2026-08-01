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VEČNA DEVOJČICA U DUŠI, MOJ PONOS: Kasper podelio privatne snimke sa Minom, evo kako provode zajedničke momente nakon teškog perioda (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne odvajaju se otkad je pevačica napustila psihijatrijsku ustanovu.

Pevačica Mina Kostić uspela je da prebrodi izuzetno težak i turbulentan period tokom kojeg je boravila na klinici "Dr Laza Lazarević". Sada se uspešno oporavila od svih zdravstvenih problema. U ovim izazovnim trenucima velika podrška bio joj je emotivni partner Mane Ćuruvija, poznatiji pod nadimkom Kasper. On se sada javno oglasio na svom Instagram profilu i dirljivim rečima pružio ljubavno-emotivnu podršku svojoj izabranici:

Foto: Instagram.com

- Ona je vama rekla da sam ja neumoran, a pogledajte nju, večna devojčica u duši. Neumorna je koliku želju ima za pevanjem. Moj ponos - napisao je Kasper i dodao emotikon belog srca.

Foto: Instagram.com

- Ljubav nema pravila - dodao je Kasper na narednom storiju na kojem je snimio Minu kako peva.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, pevačica Mina Kostić nedavno je napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za Kurir.

Autor: M.K.

#Kasper

#Mane Ćuruvija

#Mina Kostić

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