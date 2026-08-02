Vrele fotke Tamare Đurić: U minijaturnom bikiniju pokazala bujne grudi (FOTO)

Tamara Đurić ponovo je podigla pravu buru na društvenim mrežama objavom novih, izuzetno vrelih snimaka sa plaže. Ona je pozirala u neobičnom roze-belom kupaćem kostimu sa mnoštvom tračica, koji je više otkrivao nego što je pokrivao.

U prvom planu našao se njen bujni silikonski, izrazito naglašeni dekolte, u koji su svi nemilosrdno gledali. Dok se prepuštala sunčanju i letnjem uživanju, Tamara je zabeležila svaki detalj iz bliskog kadra i podelila ga sa svojim pratiocima.

Ovi provokativni kadrovi u sekundi su zapalili Instagram, dok su se lavine reakcija i komentara samo nizale.

"Otprilike sam imala 100 intervencija, sve sam na sebi radila"

Podsetimo, Tamara je jednom prilikom otkrila da je imala 100 intervencija, a prva estetska operacija koju je imala bila je operacija grudi i to sa samo 18 godina.

- Otprilike sam imala 100 intervencija, sve sam na sebi radila. Prvi put sam uradila grudi sa sa mojih 18 godina. Tad je bio prvi put i bilo je jako komplikovano u odnosu na sada, zato što je trebalo uverenje psihijatra, iako sam bila punoletna, trebao mi je potpis roditelja da bih uradila tu intervenciju, jer su doktori želeli da znaju zbog čega jedna mlada devojka želi da radi grudi - rekla je Tamara jednom prilikom za "Informer".

Autor: N.B.