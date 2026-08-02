BILO ME JE STRAH DA PROĐEM PORED NJEGA! Komšije o životu i ponašanju Mirka Šijana: Dok se zabavljao sa pevačicom...

Komšije sina pevačice Goce Božinovske jednom prilikom za medije otkrile su detalje iz Surčina i života Mirka Šijana. Nekada je bio problematičan dečko, a danas je pravi porodičan čovek.

Mirko Šijan danas užica u porodičnom životu sa suprugom Bojanom i sinovima. Sin Goce Božinovske imao je burnu prošlost, a nakon što se oženio potpuno se smirio.

Pravio probleme

Komšije su jednom prilikom govorile o njegovom ponašanju i odnosu sa majkom.

- Mnogo je on njoj problema pravio, godinama se nervirala a nije imala mušku figuru u kući da ga smiri. Mislim da je odahnula kada se oženio, snajka ga je smirila svetski. Znate kako, došla je beba i mora se zaraditi novac. Goca radi, ali ne može da radi za sve u kući. Mirko je imao neke sitne posliće koji nisu konstantni, zato sada lepo rade za Rodiće i sve je kako treba - rekao je komšija Rade pre izvesnog vremena i dodao:

"Sada je porodičan čovek"

- Zameriće mi ako kažem nešto što ne treba. Mirko je dete čiju energiju je trebalo pametno kanalisati, a Goca za to nije imala vremena. Dobro je sada ispao. Vidim ga da donosi namirnice i da uradi po dvorištu sve što treba.

U obližnjem kafiću ga ne viđaju često otkada se oženio i dobio decu.

- Vidim ih ponekad skupa kako šetaju, svrate da popiju kafu ali ranije je on ovde blejao satima. Naročito dok se zabavljao sa onom pevačicom Grujić Katarinom. Čini se da se unormalio. Što je i pametno. Druži se i dalje sa nekim momcima iz kraja, ali sada je prilično porodičan čovek.

"Goca je žena lavica"

Mnogi Mirka znaju kao sina Goce Božinovske o kojoj imaju samo reči hvale.

- Ona je žena lavica. U pola noći da joj pozvonite na vrata i tražite pomoć, pomogla bi vam. Ceo život je odgajala decu i snalazila se kako zna i ume, vodila ih je kod roditelja u Kraljevo ili Kragujevac i ne sećam se više gde tačno, da tamo budu dok ona nastupa kako bi zaradila novac - govorila je komšinica pre par meseci.

Susedi kažu da su srećni što se Mirko smirio, samo zbog pevačice.

- On se javi u prolazu, ali stalno je ranije tu turirao autom, pojačavao muziku do daske, nekada me je bilo strah i da prođem pored te kuće kada okupi društvo. Danas je on druga priča i drago mi je zbog Goce, ona je zaslužila da malo odahne i živi bez brige. Dolazila joj je često Zlata Petrović, pa smo ih viđali u kraju kako kupuju po buticima i piju kafe, ali i rakiju, kroz osmeh je tada rekao Denis.

Autor: M.K.