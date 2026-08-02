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Oženio se poznaati pevač: Mina i Kasper na svadbi, pa najavili da oni sledeći staju na LUDI KAMEN (FOTO)

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com ||

Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Twins, danas se oženio u strogoj tajnosti. Jedan od najvažnijih životnih trenutaka uspeo je da sakrije od očiju javnosti i u potpunosti sačuva intimu.

Tajno venčanje održano je neposredno nakon ceremonije u Crkvi Svetog Luke, gde se pred oltarom par zavetovao na večnu ljubav, piše "24 sedam".

Kako se dalje navodi, svadbeno veselje upriličeno je u jednom od elitnih beogradskih restorana, uz prisustvo porodice, prijatelja i najbližih saradnika sa kojima proslavljaju početak zajedničkog života.Proslavi prisustvuje oko 200 zvanica.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Neša je potvrdio informaciju da se danas venčao.

- Hvala od srca na divnim željama. Danas smo moja supruga i ja presrećni, ispunjeni i zahvalni što smo ovaj trenutak podelili sa najbližima. Želeli smo da naša ljubav danas bude u prvom planu, a biće prilike da o tome i pričam u nekom budućem periodu - poručio je Neša za pomenuti medij.

Na svadbi prisustvuju i Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija, koji su objavila i fotografiju sa ovog događaja.

- Oženio sam nam se i naš Neša. Sledeći znate ko je na redu - napisala je pevačica na Instagramu uz fotografiju.

Foto: Instagram.com

Mane Mini sprema pesme

Podsećamo, Kasper je nedavno otkrio da on i Mina zajedno rade na pripremi njenog novog albuma:

- Završili smo čak trinaest novih numera koje sam napisao - izjavio je Mane, a pevačica je potvrdila njegove reči i najavila publici miks balada i brzih pesama.

- Mane je zaista najdivniji čovek i uvek je uz mene. Video me je i u najboljim i u najtežim trenucima - priznala je emotivna Mina.

A tada su otkrili da povratak u Ameriku još uvek nije u planu:

- I kad nisam fizički pored Mine, ja sam uz nju. Sad je potpuno nebitno kad ću se vratiti u Ameriku. Najvažnije je da ona zna da u meni uvek ima najveću podršku - rekao je on za Kurir

Autor: N.B.

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