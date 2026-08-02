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NEŠA TWINS IZGOVORIO SUDBONOSNO 'DA' : Pogledajte prve fotke sa venčanja, pevač i njegova izabranica BLISTAJU (FOTO)

Izvor: PINK.RS, Foto: Instagram.com ||

Pevač Neša Twins danas je izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici i uplovio u bračne vode, a prve kadrove sa njihovog venčanja javnost je imala priliku da vidi zahvaljujući Manetu Ćuruviji, poznatijem kao Kasperu, partneru pevačice Mine Kostić.

Kasper je na svom Instagram profilu podelio emotivne trenutke sa svadbenog veselja, a posebnu pažnju privukao je prvi ples mladenaca. Neša i njegova supruga zaplesali su uz bezvremenski hit grupe Twins "Jedino ti, živote moj", dok su ih porodica i prijatelji pozdravljali gromoglasnim aplauzom.

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Foto: Instagram.com

Na objavljenim snimcima vidi se da mladenci nisu skidali osmeh sa lica. Mlada je zablistala u raskošnoj venčanici, dok je Neša bio elegantan u tamnom odelu, a njihovi zaljubljeni pogledi i plesni koraci obeležili su jedan od najlepših trenutaka svečanosti.

Foto: Instagram.com

Romantičan prvi ples uz pesmu koja je obeležila brojne ljubavne priče bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka svadbenog veselja, a mladenci su svojim osmesima pokazali koliko uživaju u jednom od najvažnijih dana u životu.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

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