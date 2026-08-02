Emotivan prizor iz doma: Edita objavila sliku ćerke sa ponosnim tatom, ne odvaja se od naslednice (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović nedavno se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi kada je na svet donela ćerkicu kojoj je dala ime Zoia. Nakon nekoliko dana provedenih u porodilištu, ponosna majka i njena mezimica stigle su u porodični dom gde uživaju u potpunoj privatnosti.

Povodom ovog posebnog trenutka, Edita je podelila dirljivu fotografiju koja prikazuje novorođenu devojčicu u sigurnom naručju svog oca Nenada Stevića.

Ovaj prelep kadar iz njihovog doma odmah je raznežio brojne pratioce i obožavaoce na društvenim mrežama. Čestitke i najlepše želje ne prestaju da pristižu, dok novopečeni roditelji uživaju u prvim nezaboravnim danima sa svojom naslednicom.

Podsetimo, Edita Aradinović bila je aktivna tokom cele trudnoće, praktikovala je da vežba jogu i istezanje, kako bi mogla da održi telo zdravim i u formi, pred porođaj, koji je sam po sebi veoma zahtevan, a i kako bi se nakon porođaja lakše vratila u formu.

Edita Aradinović nedavno je zatim pokazala kako izgleda svoj doručak 7 dana nakon porođaja, a sudeći po onome što se nalazi na tanjiru, pevačici neće dugo trebati da se vrati u formu.

Edita je pokazala da za doručak jede barena jaja, paradajz i proju, što spada u nutritivno bogat, a opet doručak pogodan za sve one koji žele da izgube na kilogramima.



Autor: N.B.