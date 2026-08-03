Suzana Mančić dobila unuče! Porodila se Teodora, evo koje moćno ime su ona i general dali sinu

Veliko slavlje zavladalo je u domu Suzane Mančić, koja se danas ostvarila u jednoj od najlepših životnih uloga - postala je baka!

Njena ćerka Teodora Talijan porodila se u privatnoj klinici i na svet prirodnim putem donela zdravog dečaka teškog 3.650 grama. Novopečeni roditelji odlučili su da nasledniku daju tradicionalno srpsko ime - Mijat.

Kako prenose domaći mediji, porođaj je protekao bez komplikacija, a Teodora se za dolazak bebe mesecima pripremala. U najvažnijim trenucima nije bila sama, jer joj je najveća podrška bila rođena sestra Natalija.

Kada su tokom noći počeli trudovi, Natalija je, kako ne bi uznemirila Suzanu pre nego što sve prođe kako treba, neprimetno otišla u porodilište. Tokom porođaja bila je uz Teodoru, pružajući joj podršku i ohrabrenje, dok je njen suprug Miroslav sa velikim uzbuđenjem čekao ispred porođajne sale prve vesti o dolasku sina.

Sreću nije krila ni Suzana Mančić, koja je potvrdila da su i mama i beba dobro.

- Presrećna sam što sam postala baka i što je sve proteklo u najboljem redu. Beba je dobro, Teodora je bila hrabra i neizmerno sam ponosna na nju - rekla je Suzana za "Blic".

Koliko je porodica s nestrpljenjem iščekivala prinovu govori i detalj da je ponosni otac godinama čuvao bocu starog viskija za poseban životni trenutak. Upravo nakon rođenja sina odlučio je da je otvori i sa najbližima nazdravi dolasku malog Mijata na svet.

Porodica sada odbrojava dane do povratka Teodore i bebe kući, gde ih, nema sumnje, čekaju mnogo zagrljaja, ljubavi i početak jednog sasvim novog životnog poglavlja.

Autor: D. T.