Ko je prvi muž Suzane Mančić? Pevač ove legendarne grupe je danas postao deda

Voditeljka Suzana Mančić ne krije sreću jer je njena starija ćerka Teodora na svet donela sina Mijata i tako je prvi put ostvarila ulogu bake.

Radosna vest usrećila je celu porodicu, a prinovi se posebno obradovao i Teodorin otac Nebojša Kunić, nekadašnji član čuvene grupe "Sedmorica mladih". Suzana i Nebojša tokom braka dobili su dve ćerke, Teodoru i Nataliju, koje su i nakon razvoda ostale njihova najveća životna spona.

Njihova ljubavna priča započela je iz dugogodišnjeg prijateljstva, ali brak nije potrajao. Voditeljka je u više navrata otvoreno govorila o izazovima kroz koje je prolazila u tom periodu, priznajući da je razvod bio jedan od najtežih trenutaka u njenom životu i da se tada suočila i sa depresijom.

Nakon kraha prvog braka, Suzana je ponovo pronašla ljubav, pa je 2018. godine izgovorila sudbonosno "da" svom sadašnjem suprugu Simeonu.

Povodom rođenja unuka, voditeljka nije krila emocije.

- Presrećna sam što sam postala baka i što je sve proteklo u najboljem redu. Beba je dobro, Teodora je bila hrabra i neizmerno sam ponosna na nju - rekla je Suzana za "Blic".

Veliku podršku tokom porođaja Teodora je imala od mlađe sestre Natalije. Kada su tokom noći počeli trudovi, ona je tiho napustila kuću kako ne bi uznemirila majku pre nego što sve bude završeno. Sve vreme je bila uz sestru, držala je za ruku i bodrila je, dok je Teodorin suprug s nestrpljenjem čekao ispred porođajne sale prve vesti o dolasku njihovog sina na svet.

Autor: D. T.