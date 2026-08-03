Anastasija javno izjavila ljubav Gudelju, on joj uzvratio moćnom biblijskom porukom

Nemanja Gudelj i Anastasija Ražnatović sredinom jula ostvarili su se u ulozi roditelja, kada je na svet stigao njihov sin Ilijan. Par je uspeo da punih devet meseci sačuva trudnoću daleko od očiju javnosti, a sada otvoreno uživa u najlepšem životnom poglavlju, koje rado dele sa svojim pratiocima.

Koliko su njihovi porodični odnosi ispunjeni ljubavlju pokazale su i poslednje objave na društvenim mrežama. Najpre je Anastasija podelila emotivan citat kojim je opisala svoja osećanja prema suprugu i sinu, uz koji je dodala njihove inicijale.

- Da li ga volim? Ponovo bih prošla kroz svaki bolan deo svog života kada bih znala da me on čeka na kraju - glasila je poruka koju je objavila na svom Instagram profilu.

Nije dugo čekala na odgovor supruga. Nemanja je podelio njenu objavu i javno joj uputio dirljive reči, citirajući biblijsku poruku.

- Ko je pronašao ženu, spoznao je šta je dobro i dobio blagoslov od Gospoda - napisao je fudbaler.

Da u njihovom domu ovih dana vlada posebna atmosfera pokazala je i objava povodom Ilindana, odnosno imendana njihovog naslednika, koji nosi ime Ilijan.

Tim povodom Anastasija i Nemanja podelili su zajedničku poruku ispunjenu snažnom simbolikom i zahvalnošću.

Srećan i blagosloven Ilindan! Neka plamen revnosti Svetog proroka Ilije zapali u našim srcima ljubav prema Bogu, bližnjima i istini. Sveti proroče Ilija, moli Boga za nas! - poručili su.

Objava je izazvala brojne reakcije njihovih pratilaca, koji su mladim roditeljima uputili čestitke i lepe želje, dok su mnogi istakli da se iz njihovih objava jasno vidi koliko uživaju u porodičnom životu i koliko ih je dolazak malog Ilijana još više zbližio.

Autor: D. T.