TVOJA TAŠTA... Neda Ukraden se javno obratila zetu Peci, imala je krupan razlog

U domu Nede Ukraden danas je poseban razlog za slavlje. Naime, rođendan proslavlja njen zet Predrag Peca Minović, suprug njene ćerke Jelene Bilbije Minović, a pevačica mu je tim povodom uputila emotivnu javnu čestitku.

Neda je na svom Instagram profilu objavila zajedničku fotografiju ćerke i zeta, uz koju je napisala dirljive reči zahvalnosti i ljubavi.

- Srećan ti rođendan najboljem zetu! Hvala ti što si ne samo najbolji otac i suprug moje Jelene, nego i moj veliki prijatelj i podrška! Da nam još dugo živiš u zdravlju, okružen svojim najmilijima i neka ti život bude kao pesma, od srca ti želi tvoja tašta Neda - poručila je pevačica.

Nije tajna da Neda sa zetom ima izuzetno blizak odnos, o čemu je više puta govorila u javnosti. Isticala je da ga doživljava kao sina i da posebno ceni način na koji brine o porodici.

Ima brak iza sebe

Malo ko, međutim, zna da je Predrag pre braka sa Jelenom već bio oženjen i da iz prvog braka ima ćerku Milicu. Neda je svojevremeno otkrila da u njihovoj porodici nikada nije bilo podela i da među svim članovima vlada veliko međusobno poštovanje.

Posebno emotivan gest kojim ju je zet iznenadio zauvek će pamtiti. Naime, Predrag je odlučio da na ruci istetovira njen potpis, a Neda je priznala da u prvi mah nije ni slutila šta sprema.

- Bila sam na putu, zet mi je tražio da mu uslikam potpis sa pasoša. Mislila sam da je u pitanju neki ugovor. Bila sam zaista ugodno iznenađena jer ga doživljavam kao sina. Smatra da sam ih mnogo zadužila jer smo velika porodica koja se mnogo voli i upravo je to bio motiv ovog gesta - objasnila je pevačica.

Njena današnja rođendanska objava još jednom je pokazala koliko su odnosi u njihovoj porodici bliski i puni međusobnog poštovanja, a mnogi su u komentarima istakli da se ovako srdačan odnos između tašte i zeta zaista retko viđa.

Autor: D. T.