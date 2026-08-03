Doneti odluku da stvoriš dete... Prvo oglašavanje Dee Đurđević nakon što su ona i Iris stigle kući: Ne može da opiše sreću i ponos

Voditeljka je ostvarila jednu od svojih najvećih želja u životu i postala mama jedne devojčice.

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević 28. jula na svet je donela svoje prvo dete. Nju i ćerku Iris juče je iz porodilišta izveo ponosni suprug i novopečeni tata Lazar, a njih dvoje nisu krili oduševljenje pred okupljenim novinarima.

Sada se Dea oglasila iz svog toplog doma, te je otkrila kako izgleda kada na svet doneseš jedan novi život.

- Kažu da je doneti odluku da stvoriš dete presudno. To znači odlučiti da će do kraja života tvoje srce hodati van tvog tela. Presrećna sam zbog toga što smo našu Iris doveli kući - poručila je između ostalog Dea.

Ona se zahvalila i svim zaposlenim u bolnici Gak Narodni front, gde je i vodila trudnoću i gde se porodila.

Podsetimo, njen suprug je povodom rođenja ćerke organizovao gala slavlje, a tom prilikom je izjavio da je on više uplašen nego Dea.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

Autor: R.L.