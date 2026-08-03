AKTUELNO

Domaći

Doneti odluku da stvoriš dete... Prvo oglašavanje Dee Đurđević nakon što su ona i Iris stigle kući: Ne može da opiše sreću i ponos

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Voditeljka je ostvarila jednu od svojih najvećih želja u životu i postala mama jedne devojčice.

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević 28. jula na svet je donela svoje prvo dete. Nju i ćerku Iris juče je iz porodilišta izveo ponosni suprug i novopečeni tata Lazar, a njih dvoje nisu krili oduševljenje pred okupljenim novinarima.

Sada se Dea oglasila iz svog toplog doma, te je otkrila kako izgleda kada na svet doneseš jedan novi život.

Foto: Instagram.com

- Kažu da je doneti odluku da stvoriš dete presudno. To znači odlučiti da će do kraja života tvoje srce hodati van tvog tela. Presrećna sam zbog toga što smo našu Iris doveli kući - poručila je između ostalog Dea.

Ona se zahvalila i svim zaposlenim u bolnici Gak Narodni front, gde je i vodila trudnoću i gde se porodila.

Podsetimo, njen suprug je povodom rođenja ćerke organizovao gala slavlje, a tom prilikom je izjavio da je on više uplašen nego Dea.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

Foto: Pink.rs

Autor: R.L.

#Dea Đurđević

POVEZANE VESTI

Domaći

Danas je sve bogatiji... Oglasila se kuma Dee Đurđević nakon što se voditeljka porodica, ne krije sreću zbog bebe Iris

Domaći

NE KRIJE SREĆU! Prvo oglašavanje Dee Đurđević nakon što se verila: Pokazala i verenički prsten, a čestitke samo stižu (FOTO)

Domaći

Sve je počelo filmski! Ovo je ljubavna priča Milice i Terze: Napravio joj dete, pa je prevario trudnu, a beba danas ne nosi očevo prezime (FOTO)

Domaći

Ona je borac, prošla je mnogo gore... Prva izjava Deinog muža za Pink.rs nakon što su postali roditelji: Lazar otkrio detalje porođaja, evo i šta joj

Domaći

Da li preuzima titulu najpoželjnije bake na Balkanu? Pevačica dobila prvo unuče, ne krije radost!

Domaći

PORODILA SE DEA ĐURĐEVIĆ! Voditeljka na svet donela devojčicu: Stigla je Iris!