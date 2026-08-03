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Emina Jahović otišla u rodni Novi Pazar, pa se razgolitila u hamamu! Društvo joj pravi rođena sestra (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Inače, njena sestra je po zanimanju doktorka i veoma liči na poznatu pevačicu.

Pevačica vodi poreklo iz Novog Pazara, gde joj i dalje živi porodica, a i ona često poseti ovo mesto, za koje je vežu najlepše uspomene iz detinjstva i mladosti.

Foto: Instagram.com

Ovoga puta Emina je sa svojom sestrom Sabinom, koja je inače po zanimanju doktorka, posetila Novopazarsku banju i čuvena termalna kupatila.

Jahovićeva je pozirala u kupaćem kostimu, dok je uživala u svim čarima tople, lekovite vode. Ona je objavila niz fotografija sa ove destinacije uz prigodan opis.

- Dolazim u prelepu Novopazarsku Banju još od detinjstva. Za moju porodicu ovo nije samo mesto - to je tradicija utkana u naše živote, koju negujemo i prenosimo s generacije na generaciju. Svaka poseta je kao povratak korenima, gde vreme usporava, uspomene oživljavaju i stvaraju se nove. Bez obzira na to koliko daleko me život odvede, ovo mesto će uvek biti deo onoga što jesam. Neke tradicije su jednostavno previše lepe da bismo ih ikada pustili - napisala je Emina.

Autor: R.L.

#Emina Jahović

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