Udaje se Jovana Jeremić! Otkriveni svi detalji gala svadbe na Svetom Stefanu

Voditeljka "Jutra sa dušom" Jovana Jeremić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" svom partneru Milošu, a pripreme za venčanje uveliko su u toku. Kako pišu domaći mediji, paparaci su Jovanu fotografisali u jednom beogradskom salonu venčanica, gde je zajedno sa ćerkom i svojom bliskom prijateljicom i saradnicom birala haljinu za veliki dan.

Voditeljka nije krila dobro raspoloženje, a osmeh nije skidala sa lica tokom čitave posete salonu. Strpljivo je isprobavala različite modele, izlazila iz kabine i tražila mišljenje svojih najbližih, koji su joj pomagali da odabere savršenu venčanicu.

Posebno joj je pažnju privukao jedan raskošni model u boji slonovače. U pitanju je balska venčanica sa bogato ukrašenim korsetom od čipke i svetlucavim detaljima, srcolikim izrezom bez bretela i širokom suknjom od tila u princeza kroju. Haljina je dodatno istakla njenu figuru, a upravo nju je najduže razgledala i isprobavala.

Kako otkriva izvor blizak voditeljki, Jovana je potpuno posvećena organizaciji venčanja i želi da svaki detalj bude baš onakav kakav je zamislila.

- Jovana je presrećna. Ovo je period u kojem zaista uživa i svaki slobodan trenutak koristi za organizaciju venčanja. U salon je došla sa ćerkom i najboljom drugaricom i saradnicom jer joj je bilo važno da upravo one budu uz nju dok bira venčanicu. Sve vreme se smejala, šalila i nije krila uzbuđenje. Videlo se koliko jedva čeka taj dan - priča dobro obavešten izvor za Informer.

Sagovornik dodaje da voditeljka ništa ne prepušta slučaju i da o svakom segmentu proslave vodi računa.

- Ništa ne prepušta slučaju. Želi da svaki detalj bude savršen, od venčanice i dekoracije do muzike i menija. O tome razmišlja već mesecima. Miloš joj je najveća podrška i govori joj da samo želi da ona bude srećna. Njih dvoje zajedno donose sve odluke i zaista funkcionišu kao tim - kaže sagovornik.

Jovana i Miloš će bračne zavete razmeniti u manastiru Ostrog, mestu koje za voditeljku ima poseban značaj.

- To je bila njihova zajednička odluka. Jovana je želela da se venčaju na mestu koje za nju ima posebnu duhovnu simboliku. Posle crkvenog venčanja uslediće intimno slavlje na Svetom Stefanu, kojem će prisustvovati samo najuži krug porodice i prijatelja. Ona ne želi veliku svadbu, već elegantnu proslavu ispunjenu emocijama - zaključuje izvor blizak voditeljki.

Autor: D .T.